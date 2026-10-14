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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Manuel Rengifo, con destino a Inglaterra; dos equipos se pelean por la 'joya' colombiana

Juan Manuel Rengifo, con destino a Inglaterra; dos equipos se pelean por la 'joya' colombiana

El joven y talentoso mediocampista Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, y quien ya debutó con la Selección Colombia, estaría listo para en 2027 dar el salto a Europa y tiene dos interesados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Getty Images.

Juan Manuel Rengifo lleva pocas temporadas como profesional en Atlético Nacional, pero por su talento se ha ganado un lugar en el equipo 'verdolaga', un nombre en el fútbol de nuestro país, y de paso ya hasta debutó recientemente con la camiseta de la Selección Colombia. Con eso, a sus 21 años estaría listo para ir al balompié internacional.

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Con ese panorama, en Europa ya hablan de dos equipos que lo tienen en la mira al joven mediocampista antioqueño, y el destino sería nada más y nada menos que Inglaterra, especialmente la Premier League.

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El medio 'Team Talk' informó que conoció de primera mano que "Brighton y Newcastle United se encuentran entre un grupo cada vez mayor de clubes de la Premier League que siguen de cerca al prometedor centrocampista del Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo", detallando que, especialmente "los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada".

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Eso sí, aunque esos dos elencos estarían picando en punta, habrían otros clubes que estarían de reojo mirando la situación del colombiano, y no dudaron en dar los nombres: "Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de talentos en Sudamérica".

Lo cierto es que en Europa, destacan a Rengifo, quien con apenas "21 años, se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más destacados del fútbol colombiano, con seis goles y cinco asistencias en tan solo 18 partidos con el Atlético Nacional", y de paso resaltan su reciente debut con la Selección Colombia, titulándolo como "el rápido ascenso del centrocampista también ha sido reconocido a nivel internacional pues recibió recientemente su primera convocatoria con la selección absoluta de Colombia y debutó por todo lo alto, dando una asistencia en la victoria por 2-0 sobre Perú en Florida a principios de este mes".

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Para cerrar, lo único en lo que enfatizan es que las horas de Juan Manuel Rengifo en el fútbol colombiano estarían contadas, todo porque "es visto cada vez más como un jugador capaz de fichar por un club extranjero en los próximos 12 meses, y varios clubes están interesados ​​en posicionarse por delante de lo que podría convertirse en una carrera mucho más competitiva por su fichaje".

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