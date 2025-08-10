Jugador colombiano vivió "el cielo y el infierno" en la MLS; preciso contra nueva estrella

Los Ángeles FC empató 2-2 este sábado frente a Chicago Fire, del colombiano Carlos Terán. en SeatGeek Stadium (Chicago), en un partido donde el surcoreano Son Heung-min ingresó al minuto 61 y provocó el penal del empate angelino.

Son Heung-min, principal fichaje de LAFC en la presente temporada, recibió su permiso de trabajo el viernes por la tarde y viajó con el equipo con destino a Chicago iniciando el partido de esta noche desde el banco de suplentes.

Cuando el reloj marcaba 61 minutos de juego, Steve Cherundolo envió al terreno a 'Sonny' en lugar del venezolano David Martínez.

El colombiano Carlos Terán pasó de héroe a villano, anotando el primer gol del partido al minuto 11 y luego cometiendo falta penal precisamente sobre Son al minuto 80 que cambió por gol Denis Bouanga.

Carlos Terán gives Chicago the early advantage from the corner. 😯



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/WdWWeXyofn pic.twitter.com/lzY3J58D0X — Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025

Publicidad

"Había contacto y fue penal, no tengo dudas", dijo Son. "Empatamos el partido pero creo que debimos ganarlo, me voy un poco decepcionado".

El exdelantero del Tottenham estuvo cerca de anotar el gol de la victoria al minuto 90+3 cuando recibió un balón dentro del área, pero su remate fue bloqueado por el defensor Jonathan Dean.

The Sonny effect. 🏃‍♂️



Son Heung-min subs in and earns the LAFC penalty equalizer in his MLS debut. pic.twitter.com/34bHUxqHry — Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025

Publicidad

LAFC suma su cuarto partido consecutivo sin perder, incluidos los tres encuentros de la fase de grupos de la Leagues Cup.



Acá los resultados de la fecha de la MLS

En otro resultado, el ecuatoriano Leonardo Campana anotó en la victoria 2-0 de New England Revolution sobre DC United.

Campana, de 25 años, se elevó dentro del área y remató de cabeza para anotar su quinto gol de la temporada.

El español Carles Gil, quien había apuntado la asistencia en el primer gol del encuentro, aseguró la victoria ante el cuadro capitalino con un remate suave pero bien colocado al minuto 70.

Los Revs llegan a 28 unidades en la Conferencia Este y en el puesto 11 se mantienen fuera de puestos de clasificación a Playoffs.

Publicidad

Philadelphia Union dejó escapar dos puntos en condición de local luego del empate 1-1 frente a Toronto FC.

El cuadro canadiense, que ganó cinco de 25 partidos, anotó el gol del empate al minuto 91 por medio de Deandre Kerr.

Publicidad

Por otra parte, el mexicano Jaziel Orozco anotó su primer gol en la victoria 3-1 de Saint Louis City sobre Nashville.

Orozco, de 21 años, inició la temporada con el segundo equipo en MLS Next Pro y este 18 de julio firmó un contrato definitivo con el equipo de primera división.

San Diego FC se impuso 2-0 sobre Sporting Kansas City con gol del mexicano y principal figura del cuadro californiano, Hirving Lozano.

Lozano, de 30 años, recuperó la pelota en una mala salida de Kansas City y con remate desde fuera del área venció el arco de John Pulskamp.

Publicidad

El nuevo inquilino de MLS se mantiene en la primera posición de la Conferencia Oeste con 49 puntos.