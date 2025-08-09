Juan Fernando Quintero, el mejor colombiano en el clásico entre River Plate vs. Independiente

En un controversial partido con polémico arbitraje y tres goles anulados, Independiente y River Plate empataron 0-0 en el Libertadores de América, casa de los 'diablos rojos' de Avellaneda.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo mantuvieron su invicto y ahora aguardará por el Libertad paraguayo en su visita a Asunción por los octavos de la Copa Libertadores.

El 'rojo', en tanto, sigue de andar irregular en la antesala de su visita a Santiago para enfrentar el próximo miércoles a la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con algunos encuentros todavía por completar esta cuarta jornada, Estudiantes de La Plata se mantiene como líder del Grupo A con nueve unidades, mientras que River Plate y San Lorenzo, que el jueves ganó por 1-0 a Vélez Sarsfield, comparten el liderato de la Zona B.



¿Cómo les fue a los colombianos frente a Independiente?

River AFP

Publicidad

En el duelo disputado frente a Independiente de Avellaneda, Marcelo Gallardo apostó por la presencia de dos colombianos en el once inicial: Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja. Juan Fernando Quintero, por su parte, inició en el banco de suplentes y tuvo minutos en la segunda mitad, ingresando en reemplazo de Santiago Lencina.

El partido, que se jugó con alta intensidad, dejó sensaciones encontradas para la legión cafetera. De acuerdo con la información de la ‘Página Millonaria’, medio partidario de River Plate, el mejor calificado entre los tres fue Juan Fernando Quintero, mientras que Miguel Ángel Borja obtuvo la valoración más baja.

Publicidad

Kevin Castaño recibió una calificación de 4 puntos, con un análisis que no deja bien parada su actuación. Según el medio, el volante se mostró “deslucido en todas las facetas del juego”. No logró cambiar el ritmo en ataque y sufrió en los retrocesos defensivos. Además, se le criticó la falta de pases que rompieran líneas y la escasa recuperación de balón. El hecho de que lleve varios partidos sin un rendimiento destacado comienza a encender señales de alerta en el entorno del equipo.

Miguel Ángel Borja, con 3 puntos, fue señalado como el jugador de menor aporte en el compromiso. El análisis destaca que “le costó horrores imponerse jugando de espaldas” y que en el primer tiempo no ofreció opciones útiles en ataque. En la segunda mitad, con Independiente volcado al frente, tuvo más contacto con el balón y generó una jugada de gol, aunque su remate terminó muy por encima del arco. Su producción estuvo lejos de lo esperado para un delantero de su jerarquía.

Por su parte, Juan Fernando Quintero, con una nota de 5, dejó una mejor imagen en el tiempo que estuvo en cancha. Su ingreso le permitió a River tener más control de la pelota y enlazar varios pases consecutivos. Sin embargo, su influencia no fue constante y, aunque buscó calmar el juego, su impacto fue intermitente. Aun así, el equipo mostró una leve mejora con él en el campo.