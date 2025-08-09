Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero, el mejor colombiano en el clásico entre River Plate vs. Independiente

Juan Fernando Quintero, el mejor colombiano en el clásico entre River Plate vs. Independiente

Los tres jugadores 'cafeteros' tuvieron acción con River Plate en el clásico frente al 'rojo' de Avellaneda, que terminó en tablas en el Libertadores de América.