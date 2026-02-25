Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Quién es Camilo Durán, dónde nació y qué equipo colombiano lo desechó?; la rompió en la Champions

¿Quién es Camilo Durán, dónde nació y qué equipo colombiano lo desechó?; la rompió en la Champions

El nombre de Camilo Durán, del Qarabag de Azebayián, sonó fuerte en la Champions League después de haber marcado gol, el quinto en su cuenta, y acá recordamos su historia de superación.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Camilo Durán, jugador colombiano al servicio del Qarabağ FK
Camilo Durán, jugador colombiano al servicio del Qarabağ FK
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad