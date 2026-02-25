¿Quién es Camilo Durán, dónde nació y qué equipo colombiano lo desechó?; la rompió en la Champions

Camilo Durán es de esos jugadores que no encontró espacio, ni oportunidades en el fútbol profesional colombiano y que sorpresivamente irrumpió en el plano internacional para llamar la atención de la prensa de nuestro país e igualmente entre los aficionados. Todo porque jugando para el Qarabag, de la Liga de Azerbayián, en la Champions League dijo presente con 5 goles, el último de ellos en el duelo de vuelta de repechaje que terminó con derrota 3-2 para su club frente al Newcastle inglés.

Así, Benfica, Ajax, Frankfurt, en dos oportunidades, y las 'urracas' fueron las víctimas en el famoso torneo europeo del atacante nacido en un hogar humilde de la ciudad de Santa Marta, el 10 de febrero de 2002.

Pero antes de hacerse conocer en las grandes ligas del balompié europeo, Durán pasó durante cuatro temporadas por las divisiones menores de Independiente Medellín, también estuvo en las filas de Patriotas de Boyacá y ante las decepciones en Colombia, decidió armar maletas para marcharse a Portugal, en donde defendió los colores de Estrella Amadora y del Portimonense, en donde comenzó a destacar y a ganar algo de prestigio más allá de nuestras fronteras.

Así, para el samario en 2025 apareció una oferta de su actual club y decidió ir allí, para marcar historia. El nombre de Camilo Durán sonó con fuerza en territorio colombiano el 16 de septiembre del año pasado; como quiera que hizo gol y colaboró con una asistencia en el 2-3 del club de Azerbayián sobre las 'águilas' portuguesas.



Precisamente para ese entonces, Gol Caracol conoció a fondo su procedencia, gracias a un contacto con Euclides 'Quile' Orejarena, quien le tendió la mano en su tierra natal y fue testigo de ascenso profesional hasta su explosión en el fútbol de Europa.

"A él le decían Neymar en Santa Marta por su parecido, por cierto rasgos y cuando fue creciendo siguió siendo goleador, un zurdo bueno y le llegó el momento de irse al Medellín, luego de verlo jugar con la Selección del Magdalena. A él no le dio mamitis, ni nada. Allá comenzó todo, jugó en selecciones de Antioquia, fue campeón departamental, pero no le tuvieron mucha paciencia", contó Orejarena con respecto a sus inicios e ida al DIM.

"A él lo convencen de ir al ascenso de Portugal. Estuvo primero en Lusitania, luego en Estrella Amadora y ahí fue a Portimonense, en donde consiguió un mejor contrato, tuvo muchos partidos, hizo goles, se encontró a un entrenador que ya lo había tenido, que lo quería, le fue bien y hace un tiempito me dijo que se iba para Azerbayián. Yo quedé sorprendido y vea que salió del anonimato", remató el mentor de Camilo Durán, quien ya mostró sus condiciones y que seguramente tendrá un futuro halagador a nivel internacional.

El dato que impresionó de Camilo Durán en Champions League

En Espn, cadena internacional de deportes, destacaron que "con su gol ante Newcastle, Camilo Durán igualó a Falcao Falcao y queda entre los colombianos con más goles en una misma edición de Champions League.