Gol Caracol  / Noticia de última hora, atentos en la Selección Colombia; Portugal hizo importante anuncio

Portugal será el rival más encopetado que tendrá la Selección Colombia en el grupo H del Mundial 2026 y a través de un comunicado oficial los europeos dejaron una novedad antes de la competencia oficial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, anunció que el Mundial 2026 será el último en su carrera
