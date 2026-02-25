Noticia de última hora, atentos en la Selección Colombia; Portugal hizo importante anuncio

La selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, se enfrentará a la de Chile el próximo 6 de junio en un lugar aún por determinar para preparar el Mundial de 2026, anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En un comunicado, la federación recordó que será el quinto enfrentamiento entre ambas naciones, que no se miden desde 2017, cuando la chilena se impuso en los penaltis en las semifinales de la Copa Confederaciones.

El partido contra Chile será una de las últimas oportunidades para que Martínez ponga a punto a su equipo para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá.

Tras el encuentro contra Chile, la selección lusa tiene previsto enfrentarse a otro rival, todavía por anunciar, el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria.



En la agenda de los portugueses también figuran dos partidos de preparación en marzo como visitante contra México y Estados Unidos los días 28 y 31 respectivamente, aunque la FPF reveló ayer que estaba evaluando el enfrentamiento contra la selección azteca por la violencia de los últimos días, comunicó el martes la FPF.

Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, estará en el grupo K del Mundial 2026 junto a la Selección Colombia, Uzbekistán y un rival aún por decidir que saldrá del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, que se realizará en el mes de marzo próximo.

Los últimos elogios de Roberto Martínez a Cristiano Ronaldo

"Cada mañana se levanta con el objetivo de mejorar, así es él. Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la manera más sencilla de ayudar a los jugadores jóvenes que llegan a la selección. Será el mejor de la historia, gane o no la Copa del Mundo. Nuestra responsabilidad es darle la mejor oportunidad posible de competir por ella. Esto se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ha ayudado a tener éxito en la UEFA Nations League", esas fueron las palabras del DT de Portugal en las que elogió a CR7, una de las estrellas a seguir en el Mundial 2026.

