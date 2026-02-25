James Rodríguez y el próximo partido del Minnesota United; hora y dónde ver EN VIVO por TV

Tras la incertidumbre que rodeó su futuro en las últimas semanas, la expectativa ahora está puesta en el debut de James Rodríguez con el Minnesota United FC de la Major League Soccer (MLS), club con el que jugará, al menos, durante la primera parte de 2026.

El ‘10’ de la Selección Colombia busca sumar continuidad y ritmo competitivo para llegar en plenitud de condiciones al Mundial de 2026, que, de no mediar inconvenientes, sería su tercera Copa del Mundo, certamen en el que espera volver a ser protagonista como ya lo hizo en Brasil 2014.

Hora y dónde ver EN VIVO el próximo partido del Minnesota United

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como jugador de Minnesota United Getty Images

Este sábado 28 de febrero, Minnesota United recibirá la visita del FC Cincinnati. El encuentro está programado para las 4:30 p. m. (hora colombiana) y podrá verse a través de 'Apple TV', plataforma que transmite todas las emociones de la MLS.



Este compromiso podría marcar el debut oficial de James Rodríguez con el conjunto estadounidense, que en su primera salida de la temporada empató 2-2 como visitante frente al Austin FC. La expectativa es alta entre los aficionados, que aguardan por ver al colombiano comandando el mediocampo y aportando su talento en el último tercio del campo.



Así fue el primer entrenamiento de James Rodríguez

Después de resolver algunos trámites relacionados con su visa de trabajo, el jugador, de 34 años, cumplió su primera sesión de entrenamiento con Minnesota United y, como era de esperarse, acaparó todas las miradas.

A través de sus redes sociales, el conjunto norteamericano publicó un video en el que se observa al cucuteño sonriente y participativo, integrándose con naturalidad al grupo y mostrando buena disposición física. La publicación generó cientos de comentarios, especialmente de aficionados colombianos que siguen de cerca cada paso del volante en esta nueva etapa de su carrera.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Días atrás, el entrenador del Minnesota, Cameron Knowles, se refirió a la llegada de James y al impacto que puede tener en el equipo.

“Traerá muchas oportunidades para nuestros jugadores, no solo por su llegada, sino también por esa exposición adicional para muchos de nuestros muchachos (…) Desde el principio quedó claro que estaba muy motivado y muy interesado en venir a la MLS y estar en Minnesota. Todas las conversaciones fueron muy positivas”, aseguró el estratega neozelandés.