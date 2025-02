Jugador de Newcastle marcó un gol parecido a uno de Luis Díaz: extraña definición

Newcastle jugó este domingo contra Nottingham Forest, en la Premier League, y en ese compromiso se dio una inusual definición en el gol de Jacob Murphy, que hizo recordar a Luis Díaz.

Al minuto 25, en un ataque contundente de las ‘urracas’, el atacante acompañó en el segundo palo y aunque la pelota iba muy baja, decidió lanzarse y rematar con el muslo para empujar el balón al fondo de la red.

El fin de semana anterior, en el triunfo de Liverpool sobre Wolverhampton, Luis Díaz anotó su primer gol en el 2025 y fue también de esa manera, lanzándose e impactando la esférica con su cuerpo.

De hecho, este domingo, en la transmisión de Newcastle vs Nottingham Forest y con el gol de Jacob Murphy, el narrador Juan Manuel ‘Bambino’ Pons no dudó en recordar de inmediato al atacante colombiano y su particular definición de hace algunos días, muy parecida a la de Murphy, este domingo, para el Newcastle.

Así fue el gol de Jacob Murphy contra Nottingham, parecido al de Luis Díaz frente a Wolverhampton:

Así fue el gol de Luis Díaz contra Wolverhampton, empujando la pelota con su cuerpo: