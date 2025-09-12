Jugador de paso por León delató a James Rodríguez, con Sao Paulo como tema central

El nombre de James Rodríguez volvió a tener resonancia en Brasil a pesar de estar actualmente en México con el Club León. Aunque su paso por el Sao Paulo no fue el mejor, no pudo consolidarse y terminó saliendo con pocos partidos jugados, volvió a ser noticia con la presentación de un refuerzo.

Se trata de Emiliano Rigoni, argentino que viene de militar en el cuadro de Guanajuato y que tendrá su segundo ciclo en el elenco brasileño, entre 2021 y 2022, y quien en su atención a la prensa recordó al ‘10’ colombiano.

“Siempre seguí el club, siempre estuve pendiente de como le fue estos años, dejé muchos amigos aquí, mucha gente que conozco, siempre estuve cerca de cómo le iba al club en el día a día”, dijo de entrada en su presentación de Sao Paulo.



James Rodríguez y lo que piensa del Sao Paulo de Brasil

Emiliano Rigoni compartió con el mediocampista cucuteño en León los últimos meses, pero en las recientes horas fue presentado en el cuadro ‘tricolor’ y señaló que durante varias ocasiones charlaron de lo que es el club brasileño.

“Con James Rodríguez tuve la posibilidad de compartir en México unos meses con él, siempre hablamos bien de Sao Paulo, él obviamente siempre habló muy bien del club, es un profesional excelente, teníamos buena relación y hablamos siempre de lo lindo que estar acá. Más allá de que a los dos nos tocó salir yo tuve la suerte de poder volver y estoy muy contento”, contó el argentino en la rueda de prensa de presentación con Sao Paulo.

James Rodríguez durante partido con Sao Paulo. Getty Images

James Rodríguez tuvo un paso breve pero llamativo por el Sao Paulo F. C. de Brasil. Llegó en 2023 con la expectativa de recuperar protagonismo en el fútbol sudamericano tras varios años en Europa. En su primera temporada disputó 16 partidos, donde aportó un gol y tres asistencias, mostrando destellos de su calidad en la generación de juego. Aunque no siempre fue titular indiscutido, su experiencia y talento aportaron al equipo. En 2024 alcanzó a disputar algunos encuentros más, sumando seis apariciones adicionales con una asistencia. En total, con Sao Paulo jugó 22 partidos oficiales, marcó 2 goles y repartió 4 asistencias. Su estancia en el club paulista estuvo marcada por altibajos físicos y decisiones técnicas que limitaron su continuidad.