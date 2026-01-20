Jugador de Selección Colombia, con los días contados en el fútbol europeo; "hay preacuerdo"

A poco de que se cierre una nueva ventana de transferencias en el fútbol internacional, durante las últimas horas han llegado reveladoras noticias respecto a uno de los futbolistas de Selección Colombia, quien se perfila como uno de los posibles candidatos para ir a la Copa del Mundo 2026.

Y es que, tras varias temporadas jugando al máximo nivel, en una de las ligas más tradicionales en el fútbol europeo; ahora, el destino de Mateo Cassierra depararía otro destino, muy lejos de Rusia.

Según se ha filtrado en la prensa brasileña hace un par de horas, el colombiano ha sido sondeado desde hace varios días por Atlético Mineiro, cuadro que tendría muy en planes al goleador, que actualmente viste los colores del Zenit San Petersburgo.

🐓Mateo Cassierra será REFORÇO do Atlético Mineiro, o centroavante chega para ser titular ABSOLUTO!



Selo CIFUTBR OURO!🥇



🎨@arthfritz

Via: @CifutBR pic.twitter.com/SlE727EsKu — Vinicius 🅰️zevedo (@viniii154) January 20, 2026

Y justo, refiriéndose al interés que existo del cuadro ‘gallo’ por fichar al atacante colombiano de 28 años, el director deportivo de Mineiro habló del tema, dejando claro que la posibilidad está abierta y bien encaminada para darse lo más pronto posible.



“Les informo que estamos muy cerca de cerrar nuestro sexto fichaje. Aún no está cerrado, pero vamos por buen camino. Tenemos un preacuerdo con el delantero Mateo Cassierra, quien actualmente juega en el Zenit”, fueron las palabras de Paulo Bracks, quien confirmó la respuesta positiva por parte del goleador, para despedirse de Europa y nuevamente volver a territorio sudamericano.

Publicidad

Además, el director deportivo de Atlético Mineiro habló de todo lo que viene para este equipo brasileño con el ‘cafetero’, quien llegaría a ser la sexta incorporación para esta ventana de transferencias: “Hoy les informo que somos muy optimistas sobre la finalización de este fichaje, que será nuestro sexto. Soy optimista de que todo saldrá bien”

Cabe destacar, que el ‘cafetero’ se sumaría a las llegadas de Alan Minda, Angelo Preciado, Maycon, Renan Lodi y Víctor Hugo, quienes ya se incorporaron al club.