Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla, cerca de fichar con un nuevo equipo en Europa; "es una opción atractiva"

Yaser Asprilla, cerca de fichar con un nuevo equipo en Europa; "es una opción atractiva"

La falta de minutos en Girona, de España, sumado al sueño de estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, llevarían a Yaser Asprilla a cambiar de club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla, en un partido preparatorio de la Selección Colombia, sueña con ir al Mundial 2026
Yaser Asprilla, en un partido preparatorio de la Selección Colombia, sueña con ir al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad