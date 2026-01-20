Yaser Asprilla, cerca de fichar con un nuevo equipo en Europa; "es una opción atractiva"

Yaser Asprilla podría tener otro cambio de equipo. Una historia que inició en Envigado, dejando buenas sensaciones, continuó en Watford, del fútbol inglés. Allí, no desentonó, se destacó y eso le permitió dar el paso a Girona. De hecho, se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club español. Razón por la que las expectativas eran altas y se llevó todas las miradas.

Todo empezó de buena manera, pero las cosas cambiaron con el paso del tiempo. El colombiano fue relegado, dejó de ser titular y perdió protagonismo en la cancha. Por eso, tomaron la decisión de buscar un nuevo equipo, pensando en encontrar una regularidad que le permita luchar por un cupo en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial del 2026.

Ajax ziet in de 22-jarige Colombiaanse aanvaller Yaser Asprilla een mogelijke opvolger van Raul Moro. [@TimvanDuijn14]#Ajax pic.twitter.com/AgeopoP6hI — Ajax News Zone (@AjaxNewsZone) January 20, 2026

Ofertas no han faltado, pero hay una que 'picó en punta'. "El Ajax se fijó en el extremo del Girona", publicaron desde Países Bajos. En la revista neerlandesa, 'Voetbal International', dijeron que "Fred Grim, entrenador del club, declaró recientemente que le gustaría reforzar el ataque en enero, además de un lateral y un mediapunta; entre los nombres está Yaser Asprilla".

"Ajax busca un extremo y ve en Asprilla una opción atractiva. El club de Amsterdam está explorando la posibilidad de que el internacional con su país llegue en condición de cedido, desde Girona", añadieron en el posteo. Por último, sentenciaron que "con el Mundial en mente, el futbolista busca minutos de juego y Ajax intenta convencerlo, siendo una de sus prioridades".



Yaser Asprilla, jugador colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España Getty Images

Publicidad

Ahora, fueron claros al decir que "si no funciona y no se termina dando lo de Yaser Asprilla, el club de Amsterdam buscará otros jugadores". Recordemos que el extremo ha disputado un total de 343 minutos con la camiseta de la 'tricolor', repartidos en 11 compromisos, entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y partidos preparatorios, anotando dos goles.