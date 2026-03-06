Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz. El jugador colombiano guió al Bayern Múnich a una nueva victoria, esta vez como local por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga.

El guajiro fue decisivo en la primera parte para encarrilar la victoria, con un gol y una asistencia. Marcó primero en el minuto 33, para recompensar la insistencia de su equipo en la primera parte: Díaz anotó con un remate con la diestra en el área, a pase de Leon Goretzka.

Luis Díaz marcó gol y asistencia con Bayern Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. Getty

En el descuento de la primera parte (45+1'), el colombiano conectó en el área con Konrad Laimer, que fusiló por alto para poner el segundo de los muniqueses y dejar el partido muy encarrilado de cara a la segunda mitad.



En ella, el equipo visitante quedó todavía más herido cuando Rocco Reitz fue expulsado en el 55'.

Con once contra diez, el Bayern terminó su goleada con un penal transformado en el 57' gracias a Jamal Musiala y un último gol del senegalés Nicolas Jackson (79').

Con todo decidido, el Mönchengladbach maquilló su derrota con el tanto del honor, obra de Wael Mohya en el minuto 89.



Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras 4-1 del Bayern Múnich sobre Borussia Mönchengladbach:

Posición Equipo Partidos jugados Puntos 1 Bayern Múnich 25 66 2 Borussia Dortmund 24 52 3 TSG 1899 Hoffenheim 24 46 4 VfB Stuttgart 24 46 5 RB Leipzig 24 44 6 Bayer 04 Leverkusen 24 43 7 Eintracht Frankfurt 24 34 8 SC Friburgo 24 33 9 FC Augsburgo 24 31 10 Union Berlin 24 28 11 Hamburgo SV 24 26 12 Bor. Mönchengladbach 25 25 13 FC Colonia 24 24 14 FSV Mainz 05 24 23 15 FC St. Pauli 24 23 16 Werder Bremen 24 22 17 VfL Wolfsburgo 24 20 18 1. FC Heidenheim 24 14