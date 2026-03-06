Síguenos en:
Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich hizo respetar el Allianz Arena y con un gran actuación de Luis Díaz se impuso al Borussia Mönchengladbach, este viernes. ¡Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga!

Por: AFP
Actualizado: 6 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Bayern Múnich se impuso al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga.
