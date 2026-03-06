Luis Díaz y otra noche memorable con Bayern Múnich: golazo y asistencia en 4-1 sobre Mönchengladbach

Luis Díaz guió al Bayern Múnich a una nueva victoria en la Bundesliga, certamen que se inclina cada vez más a favor de los 'bávaros'. El guajiro tuvo una noche memorable, marcó un golazo y generó una asistencia en el 4-1 de su escuadra, este viernes, frente al Borussia Mönchengladbach en partido de la jornada 25.

El Allianz Arena fue testigo de la magia con el balón del oriundo de Barrancas, de su velocidad por la banda, y a falta de su socio en cancha por lesión: Harry Kane, tomó la 'batuta' del 'grande de Baviera' y lo hizo de la mejor manera, en los 61 minutos que estuvo en el campo de juego.

Luis Díaz en Bayern Múnich frente a Borussia Mönchengladbach. AFP

El Bayern movió el balón con paciencia y profundidad, generando varias aproximaciones a la portería de Moritz Nicolas. Pero fue hasta el minuto 33 que pudo abrir el marcador con un golazo y fue obra de 'Lucho' Díaz.Tras una serie de toques, el balón le quedó a Leon Goretzka, quien habilitó al número '14', que en medio de los centrales rivales, impactó la esférica de primera con rumbo al fondo de la red. ¡Golazo para el 1-0 en el Allianz Arena!



Esa diana significó la número 14 para el exLiverpool y Porto en lo que va de la temporada 2025/2026 de la Bundesliga. Díaz Marulanda festejó su tanto con efusividad.

El reloj corrió en el Allianz Arena y Bayern tomó más confianza con la ventaja, y antes de que se cerrara el telón de la primera parte los dueños de casa marcaron un tanto más, 'Lucho' contribuyó con asistencia para Konrad Laimer. 2-0 al descanso.

Para la etapa complementaria, los dirigidos por Vincent Kompany continuaron con el dominio del juego y la posesión del balón, buscando un gol más. Así fue como por la vía del penalti Jamal Musiala, al 57', decretó el 3-0. En la acción previa, el Borussia Mönchengladbach se quedó con un jugador menos tras la roja a Rocco Reitz.

Luis Díaz marcó un nuevo gol con Bayern Múnich en la Bundesliga. AFP

El estar con el marcador a favor y un jugador de más en el campo de juego, Kompany realizó modificaciones y uno de los que abandonó el césped fue Luis Díaz. El DT belga, al servicio de los 'bávaros', quiso darle descanso al colombiano pensando en el duro cruce frente al Atalanta, del martes, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El cuarto gol del Bayern fue obra de Nicolas Jackson, al 79', y el Mönchengladbach descontó por intermedio de Wael Mohya. El resultado dejó al equipo donde juega Luis Díaz con 66 puntos, sacándole más ventaja al Borussia Dortmund, que juega este sábado frente al Colonia de visitante.



¿Cuándo es Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League?

Este compromiso por la ida de los octavos de final del máximo torneo de clubes de Europa será el martes 10 de marzo, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y se jugará en la casa de la 'dea', el Stadio di Bergamo.