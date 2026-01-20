Sonríe el Crystal Palace y la Selección Colombia; Daniel Muñoz tiene fecha de regreso

Crystal Palace no pasa por su mejor momento en lo deportivo. Luego de haber ocupado los primeros lugares en la actual Premier League, los dirigidos por Oliver Glasner han tenido un importante descenso que preocupa a los hinchas y al entorno de las 'águilas'. Además de los resultados negativos, el club del sur de Londres ha perdido a fichas importantes en la actual ventana de transferencias, pero parece tener esperanza en los juegos venideros, y todo tiene que ver con Daniel Muñoz.

El lateral colombiano es noticia en Inglaterra porque su retorno a las canchas estaría cerca, podría entrar en la próxima convocatoria del Palace; este juego es bastante crucial. Recordemos que Muñoz tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a causa de una lesión en la rodilla, misma que lo tuvo alejado de los terrenos de juego por mes y medio.

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia. Getty

Desde el propio club reportaron las 'buenas nuevas' sobre el deportista de la Selección Colombia. Fue Oliver Glasner el que se refirió al estado de salud del 'cafetero' en rueda de prensa. Si bien sus palabras fueron hace algunos días y en la previa del partido frente al Sunderland - que las 'águilas' perdieron 2-1-, hasta ahora es que han tomado relevancia. La vuelta del número '2' se daría frente al Chelsea.



"Dani (Muñoz) solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene y debería estar disponible contra el Chelsea, al igual que Ismaïla Sarr [tras la Copa Africana de Naciones]. Esto nos dará más opciones", expresó el timonel austriaco en la antesala del compromiso contra los 'gatos negros'.

Así las cosas, en caso de que Daniel Muñoz vuelva a una convocatoria del Palace será una noticia relevante no sólo para su club, sino para el interés de la Selección Colombia de cara a los partidos de preparación en el mes de marzo frente a Croacia y Francia con miras a lo que será el Mundial 2026.



¿Cómo le fue al Crystal Palace con la ausencia del lateral colombiano?

Durante la baja de Daniel Muñoz por lesión, el equipo londinense sólo consiguió dos victorias en los doce compromisos disputados. El Crystal Palace perdió solidez no sólo en la parte defensiva, sino también peso en ataque por la banda derecha.

¿Cuándo es Crystal Palace vs. Chelsea por Premier League?

Este compromiso de la jornada 23 de la máxima división inglesa será este domingo 25 de enero y se jugará en el Selhurst Park Stadium. El balón rodará a las 9:00 a.m. (hora de Colombia).