Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia es figura en su equipo y desde Inglaterra le echaron el ojo

Jugador de Selección Colombia es figura en su equipo y desde Inglaterra le echaron el ojo

Aunque aún falta para que se abra el próximo mercado de fichajes, hay futbolistas de Selección Colombia que ya empiezan a despertar interés de clubes importantes en Europa.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad