Jugador de Selección Colombia es figura en su equipo y desde Inglaterra le echaron el ojo

El nombre de Davinson Sánchez vuelve a resonar con fuerza en el fútbol europeo. Según el medio turco Takvim, el defensor colombiano, actualmente en Galatasaray, ha despertado nuevamente el interés del club inglés Everton, que estaría preparando una ofensiva en la próxima ventana de transferencias.

El rumor se encendió con la actuación del zaguero durante el partido de Champions League frente a Bodo/Glimt. Sánchez disputó los 90 minutos y sacó a relucir su fortaleza en el mano a mano, la presencia en su área y el control posicional, aspectos que no pasaron desapercibidos para los ojeadores presentes en el estadio. En especial, en la segunda mitad sobresalió en los duelos aéreos, factor que, sumado a su liderazgo, refuerza su candidatura para aterrizar en la Premier League.

Durante el mercado de verano, el club británico ya había intentado traer al colombiano pero la operación quedó truncada en sus fases finales. En aquel momento, uno de los motivos fue la regularidad que mostraban sus centrales, Jarrad Branthwaite y James Tarkowski, lo cual relegó la llegada del colombiano. Sin embargo, una lesión reciente en la zaga ha abierto de nuevo la discusión interna en Goodison Park, donde el técnico David Moyes ahora analiza reforzar la línea defensiva con un buen jugador.



Por su parte, Galatasaray no parece decidido a desprenderse de su figura tan fácilmente. Sánchez tiene contrato con el club turco hasta 2029. Desde la dirigencia, se ha dejado claro que solo ante una oferta que respete su valor futbolístico y económico se consideraría una salida. Su rol como pilar en la defensa y su rendimiento sólido le han dado autoridad en la institución, dificultando así cualquier venta precipitada.

Publicidad

Davinson Sánchez, defensa central colombiano y referente en el Galatasaray de Turquía Getty Images

El escenario parece complejo, para Everton hay una oportunidad clara de aprovechar el momento, mientras que en Galatasaray hay voluntad de mantener la base del equipo. Davinson, mientras tanto, continúa sumando argumentos de peso en la élite europea. Su regularidad constante, combinada con su adaptabilidad al desempeño en competencias europeas, lo convierte en pieza codiciada para clubes de alto nivel.

Publicidad

El central de la Selección Colombia ha jugado 11 partidos esta temporada con los turcos, todos como titular, por lo que es un hombre clave en el andamiaje de su técnico. Sin embargo, ya conoce lo que es la Premier League, recordemos que jugó en el Tottenham desde 2017 hasta 2023, con buen paso, por lo que no sería un problema su aclimatación a la mejor liga de Europa.

Por ahora, Davinson Sánchez intentará seguir demostrando su buen nivel con su club en el partido del próximo domingo contra el Goztepe en el estadio RAMS Park por la décima jornada de la Superliga de Turquía.