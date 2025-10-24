Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Erling Haaland y un anuncio que sorprendió al mundo: "cada uno puede hacer lo que quiera"

Erling Haaland y un anuncio que sorprendió al mundo: "cada uno puede hacer lo que quiera"

A través de un mensaje, donde también dejó claro que "esta decisión es importante para él", Erling Haaland dio a conocer todos los detalles de lo que se avecina.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Erling Haaland, delantero del Manchester City, celebra un gol en la Champions League
Erling Haaland, delantero del Manchester City, celebra un gol en la Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad