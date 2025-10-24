Erling Haaland y un anuncio que sorprendió al mundo: "cada uno puede hacer lo que quiera"

Erling Haaland, delantero del Manchester City, ha lanzado su propio canal de YouTube con una nueva serie en la que enseña a sus seguidores cómo es un día en la vida del futbolista profesional, de manera que muestra su dieta, la rutina de entrenamiento y la de descanso.

En su primer episodio ya cuenta con más de 750 mil reproducciones y 145 mil suscriptores, se puede ver cómo prepara su desayuno, realiza entrenamientos específicos con tratamientos de luz roja e incluso cocinando carne en la parrilla de su casa.

"Es importante para mí conectar con los fans de una forma diferente. Ellos ven lo que pasa en el campo, pero esta serie muestra el trabajo y la vida que hay detrás de todo. Estoy emocionado por darles una pequeña mirada a mi mundo”, explicó Haaland en el lanzamiento del canal.

El noruego pasa por su mejor momento al ser el máximo goleador de la Premier con once goles en ocho partidos, con una racha de doce partidos consecutivos marcando entre club y selección.



Erling Haaland, delantero noruego, fue la gran figura en la goleada sobre Moldavia, por las Eliminatorias al Mundial 2026 AFP

Publicidad

Su técnico, Pep Guardiola, reconoció este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Aston Villa, que no ha visto su canal y remarcó que, mientras se respete al club, pueden hacer lo que quieran en su vida privada y en las redes sociales.

"La vida privada es la vida privada y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Respetar el club, que es lo más importante, el resto, pueden hacer lo que quieran", subrayó.