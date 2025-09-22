Jugador de Selección Colombia se quedó sin entrenador, tras crisis de resultados

Roger Machado no seguirá en el banquillo del Internacional, equipo en el que militan los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, presentes en la la derrota de este domingo frente Grêmio por el Campeonato Brasileño, informó el club de Porto Alegre.

A través de un breve comunicado lanzado poco después de la derrota contra su derbi, el Colorado agradeció a Machado "por los servicios prestados" y le deseó "éxito" en su carrera.

Comunicado de Inter de Porto Alegre

Borré AFP

"Sport Club International anuncia el despido del entrenador Roger Machado. También abandonan el Club los asistentes Roberto Ribas y Adaílton Bolzan, el entrenador físico Paulo Paixão y el analista de rendimiento Guilherme Marques.

El Internacional agradece sus servicios, especialmente por la victoria invicta del Campeonato Gaúcho en 2025, y desea a todos éxitos en la continuación de sus carreras".

El resultado de 2-3 contra Grêmio en la vigesimocuarta fecha de la Liga fue la gota que rebosó un vaso que ya venía colmado de malos resultados.

Los rumores de una renuncia se remontan a la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final contra Flamengo, el pasado 20 de agosto.

La dirigencia desmintió los cotilleos y le brindó su apoyo públicamente.

Sin embargo, la mala campaña siguió. Tras esa derrota, Machado dirigió durante cuatro partidos más, con un saldo de tres derrotas y solo una victoria.

Ya en la previa al clásico, la directiva del Inter no había garantizado la continuidad del técnico de 50 años en caso de derrota.

Machado, que dirigió anteriormente equipos como Palmeiras, Bahía e incluso Grêmio, llegó al club 'gaúcho' en julio del 2024, en lugar de Eduardo 'Chacho' Coudet, y lo dirigió durante 73 partidos.

A inicios de este año, Inter le renovó el contrato hasta fines de 2026.

El colorado de Porto Alegre permanece decimotercero y con una campaña discreta en el Brasileirão, con 27 unidades.