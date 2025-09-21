Síguenos en::
"No es raro que cuando uno viene a Tunja, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas casualidades"

Esas fueron las palabras de Rafael Dudamel, DT del Deportivo Pereira, luego del penalti polémico que se presentó al final del compromiso contra Boyacá Chicó y que dejó el partido 1-1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Pereira.
