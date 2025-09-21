"No es raro que cuando uno viene a Tunja, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas casualidades"

Rafael Dudamel no ocultó su molestar por el penalti que le pitaron en contra al Deportivo Pereira en el juego frente a Boyacá Chicó, en Tunja. Fue en una de las últimas jugadas del compromiso de la jornada número doce de la Liga BetPlay II-2025; el DT venezolano al servicio del 'matecaña', sostuvo que "siempre pasan cosas" en dicho escenario deportivo.

Además, recordó que hace un tiempo cuando dirigía a otro equipo del fútbol colombiano también se vio perjudicado en esa cancha. Denotó una casualidad y es que Keiner Jiménez estaba como VAR en las dos acciones.

¿Qué dijo Rafael Dudamel del penalti polémico que le pitaron al Pereira?

"Hicimos un partido muy correcto ante un equipo muy necesitado que sabíamos tenía sus puntos frágiles y por allí los aprovechamos. Y ya después en los últimos minutos cuando ellos ingresan para jugar con dos atacantes nosotros respondemos con una defensa impar y lo habíamos hecho bien, y cómo tú bien lo dices en la pregunta, al final una polémica: no es raro que cuando uno viene a esta cancha, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades", dijo de entrada Rafael Dudamel.

La acción de juego polémica en Boyacá Chicó vs. Pereira. Foto: captura de pantalla de video

Y es que el timonel del cuadro pereirano rememoró que cuando dirigió al Bucaramanga en La Independencia también le cobraron una jugada polémica. En el VAR estaba el mismo árbitro; no se quedó callado.

"Hace casi un año vine aquí y también tuve una polémica, y en aquel momento el señor del VAR, Keiner Jiménez, era el mismo que hoy (domingo) sancionó el penal; ya ahí le encuentro la justificación a todo. Pero bueno, sin duda alguna que esto empaña al fútbol colombiano. Yo se lo decía la juez central principal, esto no es un Boyacá Chicó contra Pereira esto es el fútbol colombiano, es la imagen total".

A continuación agregó que "nos vamos amargados por el empate, pero sobre todo triste porque esto empaña la imagen del fútbol colombiano. Nuevamente nos sucede a nosotros, como cuerpo técnico, ya encontré la justificación y por eso le pedía calma a nuestros jugadores; nos toca seguir, matemáticamente tenemos muchas posibilidades, tenemos que seguir en estas batallas, partido a partido, el equipo se ha mostrado entero físicamente, íntegros como profesionales y de la mano de ellos vamos a seguir luchando contra todo".

Y concluyó: "Yo no me voy a victimar ahora, hablemos del juego, que ya yo estoy muy grandecito para buscar excusas y estarme victimizando. Al final, esto no me perjudica a mí, nos perjudica a todos, el recuerdo que aquella ocasión que también yo le decía que ustedes que han visto lo que ha sucedido no lo maquillen, no lo tapen. No busque respuestas en mí, usted es muy criterioso y eso me encanta, venga, denúncielo usted también".



Acá la jugada del penalti: