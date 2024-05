Jugadores de la Selección Colombia y una nueva jornada de fútbol, este 18 y 19 de mayo

Un nuevo fin de semana llegó y con ello la posibilidad de que los habituales futbolistas de laSelección Colombia tengan actividad con sus clubes en las distintas ligas del planeta.

Así las cosas, en Gol Caracol le presentamos la agenda de partidos de los 'nuestros' para este 18 y 19 de mayo. Los que militan en el fútbol de Brasil no tendrán juegos, debido al tema de las inundaciones en aquel país.

Arqueros:

Álvaro Montero: Millonarios vs. Bucaramanga (sábado, a las 8:00 p.m.)

Camilo Vargas: Atlas no clasificó a la liguilla final de la Liga MX.

David Ospina: custodió el pórtico del Al Nassr en el empate 1-1 contra Al Hilal, por la Liga de Arabia Saudita.

David Ospina con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. Yasser Bakhsh/Getty Images

Defensores:

Carlos Cuesta: Genk vs. Antwerp (lunes, a la 11:30 de la mañana)

Daniel Muñoz: Crystal Palace vs. Aston Villa (domingo, a las 10:00 a.m.)

Gabriel Fuentes: Junior vs. Deportivo Pereira (domingo, a las 5:30 p.m.)

Jhon Lucumí: Bolonia vs. Juventus (lunes, a la 1:45 p.m.)

Juan David Cabal: Salernitana vs. Hellas Verona (lunes, a las 11:30 a.m.)

Yerson Mosquera: Villarreal vs. Real Madrid (domingo, a las 12 del día)

Santiago Arias: el fútbol en Brasil está aplazado por el tema de las inundaciones.

Johan Mojica: Atlético de Madrid vs. Osasuna (domingo, a las 12 del día)

John Janer Lucumí X oficial: @Bolognafc1909

Volantes:

Juan Camilo Portilla: Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán (domingo, a las 3:45 p.m.)

James Rodríguez: el fútbol en Brasil está aplazado por el tema de las inundaciones.

Jefferson Lerma: se recuperó de su lesión. Crystal Palace vs. Aston Villa (domingo, a las 10:00 a.m.)

Jhon Arias: no tendrá acción con Fluminense, debido a que el fútbol en Brasil está aplazado por el tema de las inundaciones.

Juan Fernando Quintero: Racing vs. Argentinos Juniors (lunes, a las 7:15 de la noche)

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú vs. Krylia Sovétov (sábado, a las 6:00 a.m.)

Kevin Castaño: PFC Sochi vs. Krasnodar (sábado, a las 11 de la mañana)

Richard Ríos: el fútbol en Brasil está aplazado por el tema de las inundaciones.

Gustavo Puerta: Bayer Leverkusen vs. Augsburg (sábado, a las 8:30 de la mañana)

Yaser Asprilla: ya no tiene acción en la Championship con el Watford.

Juan Fernando Quintero volvió a entrenarse con sus compañeros en Racing de Avellaneda. @RacingClub

Delanteros:

Jhon Córdoba: PFC Sochi vs. Krasnodar (sábado, a las 11 de la mañana)

Rafael Santos Borré: no tendrá acción con Internacional de Porto Alegre, debido al tema de las inundaciones en Brasil.

Luis Díaz: Liverpool vs. Wolverhampton (domingo, a las 10 de la mañana)

Luis Sinisterra: sigue recuperándose de una lesión con el Bournemouth.

Mateo Casierra: Ajmat vs. Zenit (domingo, a las 11:00 a.m.)

Mateo Casierra, delantero del Zenit. @es_fczenit