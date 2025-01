Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO los partidos del fin de semana

Se viene un nuevo fin de semana y las miradas de los amantes del fútbol de nuestro país estarán puestas en la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia, que tendrán acción con sus respectivos clubes.

Este fin de semana comienza continúa Liga Betplay 2025 , al igual que la liga brasileña y argentina, donde Colombia tiene varias figuras; por eso, en Gol Caracol le traemos la programación de los futbolistas colombianos, este fin de semana, en las mejores ligas del mundo.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana:

ARQUEROS

Camilo Vargas

Partido: Pachuca vs. Atlas

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Vix Premium

Álvaro Montero

Partido: Deportivo Pasto vs. Millonarios

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 5:10 p.m.

Transmisión: Win.

David Ospina (lesionado)

Partido: La Equidad vs. Atlético Nacional

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

Transmisión: Win.

Álvaro Montero en el calentamiento previo al partido contra el Tolima. Millonarios.

DEFENSAS

Carlos Cuesta

Partido: KRC Genk vs. Beerschot VA

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 2:45 p.m.

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan David Cabal - lesionado

Jhon Lucumí

Partido: Bolonia vs. Como 1907

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Atlético de Madrid vs. Mallorca

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Vitória

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Santiago Arias, jugador colombiano que milita en el Bahía de Brasil. Instagram oficial del Bahía

Cristian Borja

Partido: América vs. Juárez

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Lazio

Día: lunes 3 de febrero.

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Gaziantep vs. Galatasaray

Día: lunes 3 de febrero.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Daniel Muñoz

Partido: West Ham vs. Crystal Palace

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez, defensor de Galatasaray. /AFP

MEDIOCAMPISTAS

Kevin Castaño

Partido: Krasnodar vs. Dinamo Moscú

Día: martes 4 de febrero.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no se transmitirá en Colombia.

Sebastián Gómez

Partido: Cianorte FC vs. Coritiba

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Boavista

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo.

Juan Fernando Quintero

Partido: Bucaramanga vs. América de Cali

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Win.

Juan Fernando Quintero dejó en fuera de lugar a falsificadores. Foto: América de Cali.

James Rodríguez

Partido: Mazatlán vs. Club León

Día: viernes 31 de enero.

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Vix Premium

Richard Ríos

Partido: Guaraní vs. Palmeiras

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo.

Gustavo Puerta

Partido: Hull City vs. Stoke City

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido

Juan Camilo Portilla

Partido: Godoy Cruz vs. Talleres de Córdoba

Día: martes 4 de febrero.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional.

Matheus Uribe

Partido: La Equidad vs. Atlético Nacional

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

Transmisión: Win.

A James Rodríguez le cumplieron todo lo que pidió. Foto: Club León.

Jorge Carrascal

Partido: Krasnodar vs. Dinamo Moscú

Día: martes 4 de febrero.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no se transmitirá en Colombia.

DELANTEROS

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. Dinamo Moscú

Día: martes 4 de febrero.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no se transmitirá en Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Wolves vs. Aston Villa

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Díaz

Partido: Bournemouth vs. Liverpool

Día: sábado 1 de febrero.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Durán, delantero colombiano del Aston Villa. Michael Regan/Getty Images

Rafael Santos Borré

Partido: Sport Club Internacional vs. Sporte Club Avenida

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido.

Carlos Gómez

Partido: Rennes vs. Racing de Estrasburgo

Día: domingo 2 de febrero.

Hora: 11:15 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.