Julián Millán: "Todo es fruto del trabajo, aquí vamos paso a paso con la humildad siempre"

Julián Millán brilla con el Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores . El defensor central colombiano anotó uno de los goles con los que su club se impuso el miércoles anterior 1-3 al Bahía, en juego válido por la cuarta jornada del grupo F.

El exSanta Fe fue uno de los invitados este jueves 8 de mayo en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí habló de su presente en el 'bolso', de volver a ser dirigido por Pablo Peirano con quien coincidió en el 'león' y de cómo se ha sentido en el plantel.

"Hace poco regresamos a Uruguay. Muy feliz por el triunfo de ayer (miércoles) fue muy importantísimo para nosotros y ahí seguimos en la pelea", dijo de entrada a la mesa de periodistas el futbolista vallecaucano.

Julián Millán festejando anotación contra Internacional, en Copa Libertadores. Foto: AFP.

A continuación, Millán habló de la confianza que le ha dado Peirano en la zaga y de lo que le ha tratado de inculcar el estratega a él y a sus demás colegas en Nacional de Uruguay.

"La verdad, ya con el 'profe' nos conocemos muy bien desde el año pasado. Hicimos un gran año en Santa Fe, tenerlo aquí da mucha más confianza, ya sabe qué clase de jugador soy, qué le puedo aportar, y bendito Dios, todo va bien", sostuvo.

Y agregó sobre el manejo que le ha dado Pablo Peirano al grupo. "La verdad es que el 'profe' es un gran profesional, la tiene muy clara en que es un entrenador muy entregado y eso ha sido importante para saber lo que él quiere plantear para poder sacar esto adelante".

Otras declaraciones de Julián Millán:

-¿Qué le dice Pablo Peirano previo a cado juego con Nacional de Uruguay?

"Ya sabe qué le puedo aportar, él me dice que juegue con confianza, que muestre lo que he venido mostrado. Ya tengo incorporado los movimientos, eso me ha facilitado eso al llegar acá, al ya haber jugado la línea de a tres con Santa Fe".

- Su labor es defender, pero tiene el objetivo de marcar más goles

"Sí, esperamos con la bendición de Dios. Por supuesto en mi posición, que es defender, es siempre hacerlo bien y la cual es mi labor; esperamos que puedan llegar más goles".

- ¿Cómo se ha sentido en Nacional de Uruguay?

"La verdad que cuando llegue aquí, sé que llegué a uno de los grandes del continente y eso me motivó. Obvimamente, que iban jugar Copa Libertadores, era un plus; es un fútbol difícil, pero competitivo. Aquí vamos de la mano de Dios".

- El gol y las cifras que tiene con Nacional en Libertadores

"Siempre fue con la convicción de que me podía llegar a mí (el balón). Afortunadamente, que el centro me llega a mí y pude marcar. la cancha estaba demasiado difícil, con un rival que nos tenía sometidos, los últimos minutos se juegan con el corazón. Todo es fruto del trabajo, no tenía presente esos números; aquí vamos paso a paso con la humildad siempre".