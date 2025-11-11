Kevin Mier recibió el apoyo de leyenda de Selección Colombia: "pronta recuperación amigo"

El ambiente en Cruz Azul y la Selección Colombia es de profunda consternación. El arquero colombiano, Kevin Mier, pieza fundamental en el esquema de ambos equipos, sufrió una grave fractura de tibia que se dice que lo dejará fuera de las canchas por un periodo estimado de seis a nueve meses. La lesión ocurrió durante el encuentro de la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX frente a Pumas, tras una fuerte entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.

El incidente, que tuvo lugar antes de finalizar el primer tiempo, no solo significó la derrota (3-2) y el descenso de la 'máquina' en la tabla, sino que también truncó la participación de Mier en la fase final del torneo. El guardameta tuvo que ser retirado en el carrito de las asistencias, evidenciando el dolor y la gravedad de la situación que, horas después, se confirmó con el parte médico.

La jugada ha desatado una polémica, ya que el árbitro solo mostró la tarjeta amarilla a Carrasquilla, decisión que generó la inmediata protesta del cuerpo técnico y jugadores celestes. Ante la severidad de la fractura, el club de Mier anunció que apelará al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para solicitar la inhabilitación del jugador de Pumas mientras Mier se encuentre en recuperación, argumentando juego brusco grave y la necesidad de proteger la integridad de los futbolistas.

La noticia no solo impacta a Cruz Azul, que ahora tendrá que afrontar la liguilla por el título con el arquero Andrés Gudiño como su principal alternativa bajo los tres palos, sino que también enciende las alarmas en la Selección Colombia. Se estima que el tiempo de recuperación pondría en riesgo la participación de Mier en futuros compromisos internacionales, incluyendo un posible llamado al Mundial 2026.

En medio del pesimismo, figuras icónicas del fútbol han alzado la voz para solidarizarse con el joven arquero. Una leyenda 'cafetera' bajo los tres palos envió su mensaje de apoyo al exAtlético Nacional. En concreto, fue René Higuita, quien escribió a través de sus redes sociales: "Kevin Mier, pronta recuperación amigo". Este gesto subraya el impacto que ha tenido la lesión del colombiano en la comunidad futbolística internacional y en especial acá en Colombia.

La prolongada baja de Kevin Mier está confirmada, y el deseo unánime de aficionados y compañeros es verlo de vuelta en la cancha lo antes posible, demostrando la calidad que lo había convertido en uno de los porteros más destacados de la Liga MX y que lo ponía como el principal recambio en el arco de la Selección Colombia para el Mundial 2026.