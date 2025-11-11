Lionel Messi, sin rodeos: eligió los dos mejores momentos que vivió en el Barcelona

El presente de Lionel Messi es Inter Miami, pero su nombre nunca se desligara del Fútbol Club Barcelona. Y es que fue el equipo que lo vio crecer, formarse, consolidarse y hacer historia. Fueron varias temporada vistiendo la camiseta 'blaugrana', con la que ganó absolutamente todo. Sin embargo, en entrevista con 'Sport', se quedó con un par de momentos puntuales.

De su etapa en el Barça se queda "con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique".

Y sobre todo con el cariño de la afición, que aún siente cuatro años y medio después de que tuviera que decir adiós. "Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción", apunta.

Y es que Messi siente que la abrupta salida del club de su vida, que no renovó su contrato en el verano de 2021 alegando falta de capacidad económica, dejó abierta una herida que todavía no ha sanado del todo.

Lionel Messi, delantero argentino, en su despedida del Fútbol Club Barcelona AFP

"A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado", señala.

Pese a todo, el astro rosarino se queda con "formar parte de este club, de haber llegado de chiquito y haber crecido y hecho toda la vida en Barcelona".

"Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño y también, con el nacimiento de mis hijos en la ciudad y con todo el club y la ciudad en general, porque me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí", sentencia.