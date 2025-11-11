Lionel Messi abrió la puerta a un posible regreso a Barcelona: lanzó contundente frase

El exdelantero del Barcelona, Lionel Messi, ha asegurado, en una entrevista al diario 'Sport', que tanto él como su familia echa mucho de menos la capital catalana y que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.

"Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", afirma.

Messi, que fue entrevistado por el citado diario hace dos semanas en Miami, estuvo este domingo en Barcelona y visitó, por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou.

Y es que el '10', ahora en el Inter Miami, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa de azulgrana: "La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más".

Lionel Messi, delantero argentino, celebra un gol con el Fútbol Club Barcelona, en La Liga de España AFP

Publicidad

Sin embargo, su vuelta a la Ciudad Condal todavía tendrá que esperar, pues no tiene pensando retirarse aún: "En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos".

Además, el próximo verano Messi afrontará su sexto Mundial, un torneo que, para él, "será especial después de haberlo ganado" y al que aspira llegar en condiciones para competirlo al máximo.

Publicidad

"No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", sentencia.