Selección que jugará el Mundial 2026 sufrió una baja sensible; ya fue desconvocado

Nick D'Agostino, delantero del Viking noruego que ha estado cedido en el Brisbane Roar, ha tenido que abandonar la concentración que la selección de Australia está desarrollando en Sarasota previa al Mundial 2026 por una lesión en una pierna durante un entrenamiento, informó la Federación 'aussie'.

D'Agostino no tenía fácil entrar en la lista mundialista final tras ausentarse buena parte de la campaña también por problemas físicos, y ahora pierde sus opciones, como le ocurrió al zaguero del Portsmouth Hayden Matthews.

La baja deja a Mohamed Toure, Mitchell Duke, brandon Borrello y Ante Suto como los atacantes puros en esta concentración en Florida.

Asimismo, el cuerpo técnico australiano está pendiente de las pruebas médicas a las que debe ser sometido Riley McGree, que abandonó el campo lesionado en la amarga derrota del Middlesbrough ante el Hull City en la fase de ascenso a la Premier League inglesa.



Tony Popovic, técnico de los 'Socceroos', dispone de esta forma de los siguientes jugadores: Patrick Beach, Aziz Behich, Daniel Bennie, Raphael Borges Rodrigues, Brandon Borrello, Jordan Bos, Martin Boyle, Cameron Burgess, Anthony Caceres, Milos Degenek, Cameron Devlin, Mitch Duke, Joe Gauci, Jason Geria, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jacob Italiano, Jackson Irvine, Paul Izzo, Mathew Leckie, Dylan Leonard, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Alex Robertson, Harry Souttar, Gianni Stensness, Ante Suto, Mohamed Toure y Nishan Velupillay.

Publicidad

El seleccionador, que espera la llegada en los próximos días de Mathew Ryan, Paul Okon Jr, Kai Trewin y Alessandro Circati tras acabar los compromisos con sus clubes debe dar la lista definitiva de 26 jugadores antes del 1 de junio. Esperará a la disputa de un partido amistoso el sábado 30 en Pasadena (California) ante México, una de las coanfitrionas del torneo mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Posteriormente, jugará el segundo y último amistoso ante Suiza el sábado 6 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego. Será la prueba definitiva antes de comenzar el Mundial contra Turquía en Vancouver (Canadá) el 13.

Publicidad

En los otros dos partidos del grupo D, los 'Socceroos' se medirán a Estados Unidos en Seattle el 19 de junio y a Paraguay en Santa Clara el 25.