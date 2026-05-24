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Gol Caracol  / Nuevo problema para Irán de cara al Mundial 2026; los planes volvieron a cambiar

Nuevo problema para Irán de cara al Mundial 2026; los planes volvieron a cambiar

Sigue la 'novela' con el equipo iraní, a pocos días del Mundial 2026, debido a los problemas políticas que existen con Estados Unidos, país sede del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de fútbol de Irán ha trasladado su campamento base para el Mundial 2026 desde Arizona (Estados Unidos) a la ciudad mexicana de Tijuana para evitar problemas con los visados estadounidenses, según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

“Con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, afirmó Taj a última hora del sábado, según informó la página web de la Federación iraní.

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El dirigente del fútbol iraní explicó que la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

El dirigente dijo que el nuevo campamento estará ubicado en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con San Diego, en Estados Unidos, pero no explicó cómo resolverá finalmente la selección iraní la cuestión de los visados para ingresar en territorio estadounidense durante el torneo.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero su participación está en duda por el conflicto con Estados Unidos

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Medios iraníes informaron que la embajada estadounidense en Ankara rechazó emitir visados a varios jugadores de la selección nacional, algo que la Federación iraní desmintió más tarde.

Irán había condicionado previamente su participación en el Mundial a la aceptación de diez puntos, entre ellos garantías en materia de seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de la expedición de visados para toda la plantilla.

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Los medios iraníes han especulado en las últimas semanas con que Washington podría negar los visados a miembros de la delegación iraní que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos una organización terrorista.

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