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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, sin título con River Plate; derrota 2-3 con Belgrano

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, sin título con River Plate; derrota 2-3 con Belgrano

Cuando todo indicaba que el 'millonario', que contó con la presencia de Juan Fernando Quintero, se coronaría campeón, pasó lo inesperado en los últimos minutos.

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate

Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero y una asistencia magistral, para golazo de Marcos Acuña, con River Plate

Dos goles de Nicolás ‘Uvita’ Fernández en los últimos cinco minutos (ms.85 y 88) le permitieron al elenco cordobés coronarse en la elite desde su constitución como club deportivo el 19 de marzo de 1905 en la ciudad cordobesa de Alberdi.

Facundo Colidio (m.18) y Tomás Galván (m.59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (m.26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana

La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penaltis por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario.

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en acción con River Plate en la Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero, "con poco, el mejor de River Plate"; Kevin Castaño, "mal"

Juan Fernando Quintero
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