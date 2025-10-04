Kevin Serna llega encendido con el gol a la Selección Colombia: vea la anotación

Por la fecha 27 del Brasileirao, Fluminense se midió en el Maracaná ante Atlético Mineiro. En el equipo dirigido por Luis Zubeldía fue titular el colombiano Kevin Serna, una de las novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos de la ‘tricolor’ frente a México y Canadá.

A los 15 minutos, Samuel Xavier abrió el marcador con un remate de pierna derecha desde el centro del área. Ya en la segunda mitad, al minuto 58, llegó el turno para Kevin Serna. Tras una asistencia de John Kennedy, el exjugador de Alianza Lima emprendió una veloz corrida y definió con derecha para poner el 2-0 para su equipo.



Así fue el gol de Kevin Serna con Fluminense frente a Atlético Mineiro