LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / Kevin Serna llega encendido con el gol a la Selección Colombia: vea la anotación

Kevin Serna llega encendido con el gol a la Selección Colombia: vea la anotación

El jugador colombiano, de 27 años, fue una de las novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de preparación de la Selección Colombia frente a México y Canadá.

Por: Javier García
Actualizado: 4 de oct, 2025
Kevin Serna, extremo de Fluminense
Kevin Serna, extremo de Fluminense
Foto: AFP

