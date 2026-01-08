Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, ilusionados con estadística de Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, ilusionados con estadística de Real Betis

Atrás quedó la derrota por 5-1 contra Real Madrid, donde Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó, y ahora surgió un dato que les permite soñar a todos en el Betis.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad