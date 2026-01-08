Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, ilusionados con estadística de Real Betis

El Betis, que este sábado cierra la primera vuelta de La Liga en el Carlos Tartiere, ha puntuado en sus seis últimas visitas al Oviedo, en cuyo estadio ha cosechado nueve triunfos, diez empates y catorce derrotas en 33 encuentros oficiales.

El precedente más cercano de estos dos conjuntos en la capital asturiana data del siglo pasado, febrero de 2000, cuando se registró un empate a uno (con goles del local Rubén Suárez y del visitante Alfonso), que alargaba la racha de cinco partidos de los verdiblancos invictos en el Tartiere.

Un empate a cero abrió la serie en la temporada 94/95, al que siguieron un 0-1 (marcó Menéndez), un empate a uno (con tantos del azulón Manel y del verdiblanco Kowalczyk), otra igualada sin goles y una nueva victoria bética por la mínima (gol del ovetense Oli) antes referido 1-1 de la campaña 1999/2000.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga AFP

La última vez que el Oviedo venció al Betis como local fue en la vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey 1992/93, cuando remontó el 2-1 adverso de la ida con un rotundo 5-0 certificado por Carlos (2), Lacatus, Paco y Jankovic.



El Betis visitó al Oviedo por primera vez hace casi un siglo, el 3 de marzo de 1929, en la primera edición la Segunda división, en un encuentro que decantó para los asturianos un doblete de José Velasco 'Chuché' (3-1), que deshizo el empate que habían establecido el local Luisín y el visitante Carrasco.