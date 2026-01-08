Atlético Nacional se sigue armando; desde la MLS llegó su segundo refuerzo para el 2026

Atlético Nacional ya pasó la página del 2025, donde no pudo conquistar ninguna de las dos Ligas y quedó en deuda en Copa Libertadores. Eso sí, no se fue en blanco, ya que fue campeón de la Copa BetPlay, tras vencer a Independiente Medellín en la final. Ahora, está enfocado en 2026, donde afrontará los campeonatos locales y dirá presente en la Sudamericana. Por eso, no pierde tiempo y ya se arma.

El pasado 6 de enero, presentaron a Milton Casco como su primer refuerzo, proveniente de River Plate. De igual manera, confirmaron la salida de Camilo Cándido, Joan Castro, Billy Arce y Facundo Batista. Por último, desde Independiente Santa Fe hicieron oficial la vinculación de Kilian Toscano, quien no estará en el conjunto 'verdolaga' para la temporada, ya que se fue en condición de préstamo al 'león'.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, este jueves 8 de enero, Atlético Nacional anunció a otro fichaje con una particular presentación. En un video, se ve al equipo de comunicaciones en una 'lluvia de ideas', donde se preguntan: "¿Qué vamos a hacer?, ¿Qué se les ocurre?". Ante esto, responden: "Ya sé, qué tal si el man entra corriendo a toda velocidad por la sede para mostrar las ganas que tiene estar en el club".

"No sé, no me convence casi esa idea, miremos algo más", dice uno de ellos. "Vea, parce, opino que mejor en un carro, una camioneta", añadieron. "Pero es que esa ya la hicimos el año pasado", puntualizaron. Al ver esto, surgió una propuesta que gustó. "La tengo. Mejor lo montamos al techo, que baje por unas cuerdas y que diga: 'ya llegué'"; "sí señora, esa fue, me gusta, está buenísima", sentenciaron.



Sin embargo, la respuesta del protagonista, que es Nicolás Rodríguez, fue: "no, yo no me subo a ese techo, piensen en otra cosa". Todo terminó en risas y así le dieron la bienvenida a este joven jugador, de 21 años, que viene proveniente de Orlando City, de la MLS, y que fue figura en Fortaleza, entre 2021 y 2024. El futbolista se desempeña como extremo y llega a fortaleza esa zona, ante la inminente salida de Marino Hinestroza.