Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional se sigue armando; desde la MLS llegó su segundo refuerzo para el 2026

Atlético Nacional se sigue armando; desde la MLS llegó su segundo refuerzo para el 2026

Después de haber anunciado a Milton Casco, Atlético Nacional volvió a pronunciarse con relación a sus fichajes, pensando en la Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Atlético Nacional ya empezó pretemporada, pensando en Liga, Copa y Sudamericana en el 2026
Atlético Nacional ya empezó pretemporada, pensando en Liga, Copa y Sudamericana en el 2026
Twitter de Atlético Nacional

