Días, estadios y horas de los partidos de la Selección Colombia vs. Francia y Croacia

Restan cinco meses para el pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que marcará el regreso de la Selección Colombia a una cita mundialista tras ocho años de ausencia.

Como parte de su preparación para el torneo, la ‘tricolor’ afrontará en marzo dos partidos amistosos de alto nivel en Estados Unidos frente a selecciones de primer orden como Croacia y Francia, duelos que servirán para medir el nivel competitivo del equipo y afinar detalles de cara al Mundial.

El primero de estos compromisos se jugará el 26 de marzo en Orlando, Florida, frente a Croacia. El encuentro se disputará en el Camping World Stadium, escenario con capacidad para 65.000 espectadores, y está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana).

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, que cuentan con jugadores de gran categoría, por lo que será uno de los partidos más destacados de la fecha FIFA de marzo.



Posteriormente, Colombia se verá las caras con Francia el 29 de marzo en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, en donde rodará la pelota desde las 2:00 p. m. (hora colombiana).

La última vez que Francia y Colombia se enfrentaron fue en 2018, cuando la ‘tricolor’ se impuso 3-2 en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo disputada ese año en Rusia, torneo en el que los galos se proclamaron campeones del mundo.



¿En qué grupo está Colombia en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron ubicados en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, instancia que se definirá en marzo.

Por su parte, Croacia integra el grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana, mientras que Francia quedó en el grupo I con Senegal, Noruega y el ganador de la repesca entre Irak, Bolivia y Surinam.