Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán va por primer título con Fenerbahce; fecha y hora para final vs. Galatasaray

Jhon Jáder Durán va por primer título con Fenerbahce; fecha y hora para final vs. Galatasaray

El delantero colombiano, que nunca ha sido campeón, ya le anotó al clásico rival de su equipo y es la esperanza de los aficionados de su club para conseguir el ansiado galardón.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, a final de Supercopa de Turquía con Fenerbahce vs. Galatasaray.jpg
Jhon Jáder Durán va por su primer título como jugador profesional.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad