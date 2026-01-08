Jhon Jáder Durán va por primer título con Fenerbahce; fecha y hora para final vs. Galatasaray

Jhon Jáder Durán disputará su primera final del año y de manera paralela buscará la primera vuelta olímpica de su carrera como futbolista profesional en la Supercopa de Turquía, que tendrá al Fenerbache, su escuadra, frente al Galatasaray.

Se trata de una definición entre los clubes más grandes del país otomano y con presencia ‘cafetera’ en cada bando, ya que en el conjunto del lado europeo de Bósforo aparece como gran figura el defensor central Dávinson Sánchez.

Se trata de una definición a partido único que tendrá como escenario un estadio neutral, el Olímpico Atatürk, ubicado a las afueras de Estambul y que en el pasado albergó importantes certámenes como la final de la Champions League de 2005.

Fenerbahce, que va por su décima Supercopa, llegó a esta instancia luego de imponerse 2-0 sobre el Samsunspor, contienda en la que Durán hizo la segunda anotación.



A su vez, Galatasaray, que busca su título 17 en esta competición, avanzó a la final tras golea 4-1 al Trabzonspor en una contienda en la que Sánchez tuvo acción hasta el minuto 79.

La última vez que este par de rivales se vieron las caras fue el primero de diciembre de 2025, cuando hubo empate 1-1 por la fecha 14 de la liga turca y clásico en el que Durán le dio la paridad a su conjunto de manera agónica, pues mandó el balón al fondo de la red en el minuto 90+5.

Por ello, los fanáticos del Fenerbahce tienen sus esperanzas puestas en el antioqueño de 22 años de edad, que ha mostrado su efectividad en duelos de este calibre, ya que al Besiktas, el otro grande de Estambul, también le marcó recientemente.



Fecha y hora para final de la Superliga de Turquía 2026

Acá, los datos del partido, con horario de Colombia:

⦁ Fenerbahce vs Galatasaray

Fecha: sábado 10 de enero de 2026

Hora: 12:20 p. m. (de Colombia)

Estadio: Olímpico Atatürk, de Estambul (neutral)

Colombianos: Jhon Jáder Durán (Fenerbahce) y Dávinson Sánchez (Galatasaray)