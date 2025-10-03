¿Quién es Kevin Serna, nuevo convocado a la Selección Colombia?; un talento fugado

Kevin Serna fue la gran novedad en la lista de convocados por Néstor Lorenzo para los juegos de preparación contra México y Canadá. El extremo, que hoy milita en el Fluminense, se ganó el llamado tras su buen paso en el fútbol brasileño.

Serna, de 27 años, llegó en julio de 2024 al 'Flu', y desde ahí ha ganado protagonismo cada vez más en territorio carioca. El colombiano, este año, ha jugado 52 partidos con su club, en los que ha metido ocho anotaciones y ha dado seis asistencias. Además, ha brillado por su desborde por banda y su capacidad de regate en el último tercio de la cancha.

El 'cafetero' arribó a Brasil procedente de Alianza Lima, donde estuvo en 23 partidos, con tres goles y tres asistencias. Antes tuvo pasos por la Asociación Deportiva Tarma del futbol peruano, y Los Chankas, también de ese país. Hay que indicar que nunca jugó profesionalmente en nuestro país y es uno de los talentos fugados, que ante falta de oportunidades, armó maletas y terminó triunfando en su carrera.

Nacido en Popayán, Kevin Serna inició su carrera en las categorías juveniles del Deportes Tolima, desde donde dio el salto al equipo juvenil del Porto de Portugal. Luego, en 2019, comenzó a jugar como profesional en el Sportivo Luqueño, de la primera división de Paraguay, donde debutó el 16 de abril de ese año, cuando entró en el minuto 74 en la derrota 2-0 de su equipo frente a Olimpia.

Tiempo después, en noviembre, volvió a verse las caras con el 'decano', fue titular y anotó su primer gol como profesional. En total, jugó 20 partidos en el futbol guaraní, y además de esa anotación, contribuyó a su equipo con una asistencia.

Kevin Serna celebrando gol con Fluminense - Foto: AFP

En 2021, el extremo colombiano fue transferido al Club Deportivo Cultural Santa Rosa, que luego cambió su nombre a Los Chankas, de la segunda división de Perú. Allá fue uno de los mejores jugadores de su equipo, donde convirtió 10 goles que ayudaron a su ascenso a la primera división de ese país. Después, se convirtió en nuevo jugador de AD Tarma, equipo en el que anotó 14 goles y realizó 17 asistencias, que le valieron su pase a uno de los históricos del territorio inca, Alianza Lima.

Serna normalmente juega como extremo izquierdo en Fluminense, aunque también se ha desempeñado como interior izquierdo, interior por banda derecha y delantero centro en algunas ocasiones. El futbolista tiene un valor de mercado de 3 millones de euros según Transfermarkt, y ya tiene experiencia en los grandes torneos de Sudamérica, ha estado en 9 partidos de Copa Libertadores en los que ha anotado tres goles, y en Copa Sudamericana lleva 10 juegos en los que ha contribuido con tres anotaciones.

Ahora, Kevin Serna jugará este sábado a las 4:30 p.m. (hora de Colombia) contra Atlético Mineiro por el Brasileirao, y luego viajará a Estados Unidos para jugar los partidos de preparación con la Selección Colombia frente a México y Canadá, buscando mostrar un gran nivel que lo pueda poner en el foco de Néstor Lorenzo para ser llamado al Mundial 2026.