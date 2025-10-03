Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Quién es Kevin Serna, nuevo convocado a la Selección Colombia?; un talento fugado

¿Quién es Kevin Serna, nuevo convocado a la Selección Colombia?; un talento fugado

Este viernes, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer su lista de convocados para los partidos de preparación al Mundial frente a México y Canadá, y un nombre sorprendió en la lista, fue Kevin Serna.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Kevin Serna, extremo de Fluminense
Kevin Serna, extremo de Fluminense
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad