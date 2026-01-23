Kevin Serna no se ha ido todavía, pero en Fluminense lamentan una posible partida; "que se quede"

Los recientes rumores desde Boca Juniors por Kevin Serna, sí que han dado de qué hablar durante las últimas horas; tanto, que al entorno de Fluminense lo han ‘bombardeado’ con preguntas por los detalles de la posible transferencia, actualidad del jugador y más.

En este caso, a quien entrevistaron fue a Maxi Cubveras, que es el actual asistente técnico de ‘Flu’. El argentino se refirió entre elogios al colombiano, en quien ven una importante ficha para esta temporada.

“Con respecto a Kevin Serna, nosotros estamos muy contentos, por eso es que de los 16, 17 0 18; en la mayoría de los partidos él ha jugado porque ha sostenido un nivel”, indicó de entrada Maxi, en charla con ‘ESPN’.

Pero eso no fue todo, pues el asistente técnico también habló de las cualidades de Serna, dejando claro que lo toman en el grupo como un ejemplo para las nuevas generaciones: “hoy por hoy lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla, para los más jóvenes que se han insertado, más las incorporaciones podamos estar en el máximo nivel, pelear los torneos que nos toca competir u por eso lo consideramos muy importante para nosotros”.



Esto lo dijo Maxi Cubveras, pocos minutos después de que Serna anotara un doblete frente a Nova Iguaçu Futebol Clube, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo A, en el campeonato carioca.



“Esperemos que no se lo lleven a Boca Juniors”

Otro de los que habló en las últimas horas, referente a la posible salida de Kevin hacia el conjunto ‘xeneize’; es Juan Pablo Freytes, quien actualmente es compañero del ‘cafetero’ en Fluminense.

“Ayer (jueves) jugamos el primer partido por el Campeonato Carioca. Kevin entró y nos salvó. Esperemos que no se lo lleven y se quede acá”, indicó de entrada el futbolista argentino, quien prefiere tener a Kevin como compañero, en vez de rival.

Sumado a eso, Juan Pablo siguió hablando maravillas del colombiano, quien suena con bastante fuerza por estos días, para llegar a Boca Juniors: “Yo soy amigo de él, le deseo lo mejor; es un rayo, tiene muy buen uno contra uno, también tiene mucho gol; a nosotros nos ayuda muchísimo”.

“Kevin Serna es un jugador muy inteligente, a mí me encanta; en Alianza Lima jugaba de lateral volante, es una persona que tiene 8 pulmones. Como persona es mejor que como jugador. Es súper tranquilo, no tiene nada malo. Excelente compañero”, concluyó Freytes en charla con ‘Dsports’.