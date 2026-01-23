Es colombiano, jugó con Vinícius Jr en Flamengo y salió en su defensa; "no es soberbio, solo dribla"

"Tengo un par de anécdotas con Vinícius. Cuando debutó en Flamengo (en mayo de 2017), entra por mí y cuando hizo su primer gol (frente a Palestino de Chile, el mismo año), yo le hice la asistencia. Le dije que por qué no salí en el documental que le hizo Netflix". Esas palabras fueron de Orlando Berrío, quien en nuestra sección el 'Anecdotario' recreó su cercanía con el astro brasileño, sobre quien se posan muchos ojos cada vez que salta a la cancha con la camiseta de Real Madrid, tanto en la Liga de España como en la Champions League.

El exjugador de Nacional, ya retirado del fútbol y dedicado a negocios personales, describió al atacante y no ocultó su satisfacción por haber compartido con 'Vini' en 'Fla. Así comentó que "Vinicíus es un privilegiado, para mí es un honor haber visto su crecimiento, cómo se iba formando y lo que Dios le tenía predeterminado. Para mí, él se encuentra en el top-3 de los mejores jugadores a nivel mundial".

¿Tiene contacto con él, quedó una amistad?

"Sí, claro. De hecho, recientemente nos vimos porque yo hice un viaje junto a mi esposa a España y compartimos junto a los suyos, con su representante, que también es amigo mío".

¿Y en dónde se vieron con 'Vini'?

"El viaje fue porque cumplí 10 años de casados con mi esposa, nunca pensamos ir al Santiago Bernabéu, ni a un partido del Real Madrid. Lo que pasa es que le mandé un mensaje a él para saludarlo y también al representante. Yo iba a pasear a otra ciudad diferente a Madrid, pero me llamó el representante y me dijo que si quería ir a un juego del Real. Me mandaron los ingresos, le expliqué a mi esposa y vimos el partido contra Mallorca, en el que juega Johan Mojica".



Orlando Berrío jugando con Flamengo frente a San Lorenzo. www.globoesporte.globo.com

Publicidad

Aparte de eso, también lo puso saludar personalmente...

"Sí, mira que después del partido me volvió a llamar el representante y me dijo que 'Vini' nos invitaba a una cena, que fuera. Mi esposa también tiene admiración por él, por la persona que es, pasamos un rato bastante agradable y fue bueno reencontrarme ese par de horas con él. Además, te cuento que mis hijas me dijeron que les mandara un saludo para ellas. Le dije: 'Vini' me haces un video' y me contestó, no; vamos a llamarlas. A la mayor, le dio pena, pero ahí la vieron. Y la verdad es que soy penoso para ese tipo de cosas, porque respeto la privacidad y los espacios, más después de los partidos".

¿Es soberbio, agrandado, se siente superior Vinícius?

"No es soberbio, es un jugador al que le gusta ganar, al que siempre lo van a provocar. Él en la cancha no irrespeta a nadie, hace lo que le gusta, que es driblar, que quiere siempre mostrar sus cualidades y capacidades. Para mí, es la misma persona sencilla, aunque hay cosas que han cambiado por la dimensión profesional que tiene. Se crítica a los jugadores, pero al final no los conocen en realidad cómo son".

Publicidad

Vea acá la entrevista exclusiva de Orlando Berrío en el Anecdotario de Gol Caracol