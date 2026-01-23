Vinícius es tentado para que salga del Real Madrid; oferta de 1.000 millones de euros

Vinícius es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y así lo confirman los números a lo largo de su carrera, especialmente con la camiseta del Real Madrid. En el conjunto español, registra 25.321 minutos en cancha, repartidos en 352 partidos, donde ha marcado 113 goles y brindado un total de 94 asistencias.

Además, en su palmarés con la 'casa blanca', cuenta con tres Ligas españolas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, una Copa Intercontinental, dos Mundiales de Clubes, dos Champions League y dos Supercopas de Europa. Razón por la que es visto como un referente y jugador importante en el combinado ibérico.

Sin embargo, en el último tiempo, la relación de Vinícius Júnior con los aficionados 'merengues' se 'rompió, hasta el punto de que ha sido silbado en el estadio Santiago Bernabéu. Por eso, su continuidad en esta institución no está asegurada y las ofertas no han faltado, especialmente de clubes poderosos o de Arabia Saudita.

En esta ocasión, medios de Oriente dieron a conocer que Al Ahli ofertará un billón de euros, que es equivalente a mil millones de euros, por el astro brasileño. "El interés saudí no es nuevo. Desde el 2025, negociadores del país lo han seguido de cerca como uno de sus objetivos principales", hablan desde territorio español al respecto.



"El club árabe busca asegurarse su fichaje antes de que expire su contrato en el Madrid", sentenciaron. Y es que de concretarse, se convertiría en el futbolista mejor pagado en la historia. Esto sería visto con buenos ojos en el entorno de Vinícius, teniendo en cuenta las exigencias que han venido haciendo sobre su salario.

Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League AFP

En la actualidad, gana 21 millones de euros por año en Real Madrid, y el jugador estaría exigiendo un aumento, pasando a recibir 30 millones de euros por temporada. Dicha cifra no ha sido aceptada por el equipo español y es lo que ha dilatado que se llegue a buen puerto con la renovación de su contrato, que finaliza en 2027.