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Kevin Viveros anda ganado con los hinchas de Paranaense; lo acercan a la perfección

Athlético Paranaense venció 3-2 a Botafogo en el Brasileirao con gran actuación del delantero colombiano Kevin Viveros, quien se fue de doblete. La prensa lo llenó de elogios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Paranaense.

Kevin Viveros atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Athletico Paranaense y volvió a ser protagonista este lunes, al marcar dos goles en la victoria 3-2 sobre Botafogo, en el estadio Nilton Santos, por la fecha 24 del Campeonato Brasileño.

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El delantero colombiano fue determinante para que el Furacão consiguiera un triunfo que, además de permitirle mantener el tercer lugar de la tabla con 44 puntos, extendió a nueve partidos su invicto en el campeonato. Athletico volvió a ganar como visitante frente a Botafogo después de cinco años y lo hizo con Viveros como una de sus principales figuras.

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El colombiano apareció por primera vez a los 12 minutos. Después de una recuperación de Dantas en la presión sobre la salida del conjunto local, Viveros recibió dentro del área y definió para establecer el 2-0. En el segundo tiempo volvió a aparecer en el momento justo.

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A los 33 minutos, Viveros recibió una asistencia de Kerwin Vargas después de una gran acción individual del también colombiano. El delantero controló, ingresó al área y sacó un remate cruzado para marcar el 3-0 y completar su doblete.

La actuación generó una valoración especialmente positiva en Globo Esporte, que le otorgó 8,5 puntos, la calificación más alta entre los colombianos del Athletico. El medio brasileño destacó que "marcó dos goles, con el estilo que le gusta para recibir el balón, con espacio para entrar al área y marcar. Participó en el primer gol".

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Foto oficial del Athletico Paranaense.

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La valoración de los otros colombianos fue la siguiente: Felipe Aguirre recibió 7 puntos, después de "cumplir un buen trabajo defensivo e interceptar varios balones que buscaba llevar Botafogo al área". Kerwin Vargas obtuvo 7,5 puntos, principalmente por su "ingreso positivo al partido y la asistencia para el segundo gol de Viveros".

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Por su parte, Juan Camilo Portilla fue calificado con 6 puntos, en un partido en el que "tuvo dificultades en el mediocampo, concedió espacios y cometió errores en los pases". Stiven Mendoza también recibió 6 puntos, luego de una actuación complicada como extremo, en la que "perdió varios balones y tuvo dificultades para generar asociaciones ofensivas".

Viveros, en cambio, sigue ganándose a los hinchas del Athletico. Sus dos goles ante Botafogo lo acercaron a una actuación casi perfecta y reforzaron la sensación de que el colombiano atraviesa un momento ascendente en Brasil. Con goles, presencia en el área y participación directa en las acciones decisivas, el delantero se convirtió nuevamente en uno de los nombres propios del Furacão.

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