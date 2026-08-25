Cuánto vale HOY el pase de Richard Ríos y qué tan viable es su salida de Benfica

Richard Ríos sigue siendo tema noticioso en territorio portugués, a pocos días de cerrar el mercado de fichajes en el 'viejo continente'. Y es que, desde Europa llegan nuevas novedades respecto a lo que será el futuro profesional del colombiano, quien podría alistar 'maletas'.

Según lo informaron en el medio 'Record', el mediocampista 'cafetero' es una de las opciones principales para salir de las 'águilas', que ya tendría listo el fichaje de un centrocampista nuevo, postulado a ser el reemplazo de Ríos.

"Marco Silva verá llegar a João Palhinha, lo que le dará otra opción al mediocampo del Benfica. Sin embargo, es probable que otro jugador acostumbrado a ocupar esas posiciones abandone el club, y la prioridad es la venta de Richard Ríos", sentenció el portal portugués, dejando claro que el entrenador del cuadro 'rojo' ya está al tanto de la situación y, ante este panorama, parece ser que el colombiano no es prioridad para esta nueva temporada.

Richard Ríos, colombiano del Benfica. Getty Images.

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Ahora, si bien el mediocampista 'cafetero' no sería una de las fechas claves en este Benfica; su salida no se daría de manera sencilla, pues en Portugal ya hablan de una cifra importante por su fichaje. Es evidente que en las 'águilas' no le abrirán la puerta por un precio bajo.



Y es que, a pesar de que Marco Silva y 'compañía' no verían con malos ojos la participación del antioqueño; los directivos del conjunto portugués tendrían en mente darle salida al mediocampista de 26 años, quien hasta ahora no ha recibido ofertas formales para esta ventana de transferencias.

"Aunque el cuerpo técnico valora las cualidades del colombiano, la directiva del Benfica está abierta a negociar el traspaso del jugador por una cantidad cercana a los 40 millones de euros", complementó el diario 'Record', dejando claro que Richard Ríos es una de las grande opciones para salir en este mercado.

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No obstante, quien lo quiera deberá llegar, como mínimo, con una oferta cercana a dicha cifra económica.

¡A Richard Ríos le salió una 'novia' en Italia!

Así como lo informó la 'Gazzetta dello Sport', el futbolista colombiano podría ser una de las opciones para la Roma, que, a pesar de no tener en mente incorporar a una nueva 'cara' en esta ventana de transferencias; tampoco verían con 'malos ojos' la llegada de un futbolista como Richard Ríos.

❌🇨🇴 Richard #Rios non è un nome caldo per la #ASRoma, ad oggi i giallorossi non hanno intenzione di rinforzare il centrocampo o almeno non con il nome del colombiano.



🔜 Tuttavia il mercato della Roma non è ancora da considerarsi chiuso, ci si aspettano sorprese da qui fino… https://t.co/SbWTlxoyPU pic.twitter.com/8o1Be3GYdF — 🐺 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙃𝙪𝙗 🟡🔴 (@RomaHubOff) August 24, 2026

No obstante, a pocos días para que se cierre el mercado, será fundamental que los italianos inicien conversaciones con Benfica, para poder llegar a un buen término en una posible contratación del antioqueño.

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Mientras eso sucede, el destino de Ríos seguirá en las toldas del Benfica, donde también milita su compatriota Jhon Jáder Durán.