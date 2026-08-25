James Rodríguez y el apoyo desde Madrid para los damnificados del terremoto en Colombia

Si bien James Rodríguez se encuentra sin equipo, no deja de ser noticia en Colombia y esta vez lo es por una noble causa que está apoyando luego del fuerte terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Esta vez, el '10' y su novia Luisa Duque aparecieron en un video de una fundación que está recolectando ayudas desde España.

"Porque juntos somos más", es el gran saludo de entrada de Rodríguez Rubio en las imágenes que se difundieron en redes sociales sobre la bonita labor que están llevando a cabo.

Las personas a cargo tuvieron palabras de agradecimiento tanto para el talentoso futbolista como para su pareja. "Estamos aquí en Fundación Madrina recibiendo todas las donaciones de los colombianos que se suman a esta causa por nuestro país. Con personas como Luisa que a través de sus redes sociales han hecho una maratón para poder entregarnos todas estas ayudas que irán directamente a Colombia", manifestó una los miembros en el video.

Publicidad

Por su parte, Luisa tampoco se quedó atrás y extendió la invitación a todos los colombianos que viven en España y especialmente en Madrid. "Por favor ayudemos por medio de las redes a que todas las personas podamos seguir sumando a esta causa y sigan viniendo acá a la Fundación Madrina", dijo la modelo e influencer.



En la publicación resaltaron de nuevo la colaboración la pareja y brindaron información del lugar a donde pueden acudir las personas para aportar su granito de arena en medio de la compleja situación que vive nuestro territorio. "PORQUE JUNTOS SOMOS MÁS. Gracias a Luisa Duque y a James Rodríguez por hacer posible este increíble apoyo de 2 toneladas de donaciones, y por sumarse a esta noble causa. CENTRO DE ACOPIO OFICIAL: Fundación Madrina Plaza San Amaro 4. Seguimos recibiendo donaciones y necesitamos voluntarios", se lee en el posteo.