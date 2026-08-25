Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SANTOS BORRÉ
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y el apoyo desde Madrid para los damnificados del terremoto en Colombia

James Rodríguez y el apoyo desde Madrid para los damnificados del terremoto en Colombia

El colombiano James Rodríguez reapareció en redes sociales para apoyar en la recolección de ayudas para los afectados por el terremoto en nuestro país. Su novia Luisa Duque también fue protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

Si bien James Rodríguez se encuentra sin equipo, no deja de ser noticia en Colombia y esta vez lo es por una noble causa que está apoyando luego del fuerte terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Esta vez, el '10' y su novia Luisa Duque aparecieron en un video de una fundación que está recolectando ayudas desde España.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Porque juntos somos más", es el gran saludo de entrada de Rodríguez Rubio en las imágenes que se difundieron en redes sociales sobre la bonita labor que están llevando a cabo.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez no es fijo que siga en Sporting; ahora apareció club inglés interesado en él

Richard Ríos Benfica
Colombianos en el exterior

Cuánto vale HOY el pase de Richard Ríos y qué tan viable es su salida de Benfica

Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Colombianos en el exterior

Kevin Viveros anda ganado con los hinchas de Paranaense; lo acercan a la perfección

Últimas noticias

Ángel Di María y Jaminton Campaz en un partido con Rosario Central.
Colombianos en el exterior

Rosario Central, con Jaminton Campaz, rescató un empate 2-2 contra Talleres en Argentina

Jordan Barrera sufrió impactante lesión con Botafogo.
Colombianos en el exterior

Jordan Barrera fue portador de una noticia que nadie quería escuchar; Botafogo se lamenta

Las personas a cargo tuvieron palabras de agradecimiento tanto para el talentoso futbolista como para su pareja. "Estamos aquí en Fundación Madrina recibiendo todas las donaciones de los colombianos que se suman a esta causa por nuestro país. Con personas como Luisa que a través de sus redes sociales han hecho una maratón para poder entregarnos todas estas ayudas que irán directamente a Colombia", manifestó una los miembros en el video.

Publicidad

Por su parte, Luisa tampoco se quedó atrás y extendió la invitación a todos los colombianos que viven en España y especialmente en Madrid. "Por favor ayudemos por medio de las redes a que todas las personas podamos seguir sumando a esta causa y sigan viniendo acá a la Fundación Madrina", dijo la modelo e influencer.

En la publicación resaltaron de nuevo la colaboración la pareja y brindaron información del lugar a donde pueden acudir las personas para aportar su granito de arena en medio de la compleja situación que vive nuestro territorio. "PORQUE JUNTOS SOMOS MÁS. Gracias a Luisa Duque y a James Rodríguez por hacer posible este increíble apoyo de 2 toneladas de donaciones, y por sumarse a esta noble causa. CENTRO DE ACOPIO OFICIAL: Fundación Madrina Plaza San Amaro 4. Seguimos recibiendo donaciones y necesitamos voluntarios", se lee en el posteo.

Camilo Durán Celtic
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 25 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Ángel Di María y Jaminton Campaz en un partido con Rosario Central.
Colombianos en el exterior

Rosario Central, con Jaminton Campaz, rescató un empate 2-2 contra Talleres en Argentina

Santa Fe visita este miércoles a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

Este es el grupo de jugadores de Santa Fe, en pro de hacer la gesta frente a River Plate

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad