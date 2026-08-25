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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez no es fijo que siga en Sporting; ahora apareció club inglés interesado en él

Luis Javier Suárez no es fijo que siga en Sporting; ahora apareció club inglés interesado en él

Al colombiano le apareció nuevo pretendiente y, según informa importante medio europeo, hay razón de peso por la que terminarían cediendo los lusos para dejarlo ir.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Foto: Getty Imágenes

A pocos días de que se cierre el mercado de fichajes en el 'viejo continente'; varios son los nombres que resuenan con fuerza durante los últimos días, sea por rumores que los ubican en otros equipos o por negociaciones que ya están muy avanzadas y están cerca de concretarse.

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y justamente, uno de esos hombres que se ha sido noticia por las últimas semanas es Luis Javier Suárez, quien desde mucho antes de terminar la temporada pasada era buscado por varios clubes; y ahora no es la excepción.

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Según informaciones desde territorio europeo, al colombiano le apareció nuevo pretendiente desde el fútbol inglés. Cabe destacar que el goleador de Sporting Lisboa, incluso, ha sido relacionado con el mismo Barcelona FC de España.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Foto tomada del X de @SportingCP

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Ahora, como lo afirman en el reconocido medio 'L'Equipe', al 'cafetero' lo quiere equipo de la Premier League y la operación no sería del todo un solo rumor, pues hay posibilidad de que se pueda dar.

"Luis Suárez, el delantero del Sporting CP que sigue de cerca al Barcelona, podría finalmente fichar por el Nottingham Forest", tituló en su portal el medio francés, quien también reveló unas de las razones por las que el cuadro portugués terminaría cediendo ante la venta del colombiano en este mismo mercado de fichajes.

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Todo estaría relacionado a que "actualmente Luis Javier Suárez tiene un alto valor en el mercado de fichajes y, justo por eso, el cuadro de Lisboa podría ceder ante una oferta importante; incluso una de última hora".

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Sin embargo, habrá que esperar para ver realmente qué sucede con el futuro profesional del colombiano, quien actualmente se encuentra trabajando y entrenando con el cuadro luso; mismo, con el que ya anotó su primer gol en la temporada. Además, la información desde el club es que 'Lucho' no está en venta.

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