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Gol Caracol  / Parte médico de Kylian Mbappé reveló lesión y tiempo de baja; ¿jugará en Real Madrid vs. Barcelona?

Parte médico de Kylian Mbappé reveló lesión y tiempo de baja; ¿jugará en Real Madrid vs. Barcelona?

Este lunes, Real Madrid se pronunció sobre el estado físico del astro francés Kylian Mbappé, quien genera preocupación de cara al clásico del fútbol español.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé en el Real Madrid
AFP

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