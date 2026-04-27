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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Son impresionantes; así llaman a Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise en semana de Champions League

Son impresionantes; así llaman a Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise en semana de Champions League

Bayern Múnich está en vivo en todas las competencias de esta temporada y todo gracias a un tridente de ataque letal: Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise. Acá sus increíbles números.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Los números de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.
Los números de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.
IA

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