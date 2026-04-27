Son impresionantes; así llaman a Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise en semana de Champions League

Bayern Múnich vive una temporada de ensueño y, en la antesala de una nueva cita de Champions League frente al PSG, los elogios no se detienen para tres de sus principales figuras ofensivas: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. El club bávaro ya aseguró el título de la Bundesliga con dos fechas de anticipación, conquistó la Supercopa de Alemania, avanzó a la final de la Copa de Alemania y ahora sueña con cerrar el curso levantando también la Orejona.

En medio de ese panorama, una publicación de Sportblits destacó el rendimiento de los tres atacantes con una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales: “¿Sabías que? Trío de élite atacando que lo está encendiendo todo!”.

¡El tridente del Bayern Múnich es una locura! pic.twitter.com/HeKjAY6WFf — Daniel Parra (@DanieA66) April 27, 2026

Entre los tres han firmado números descomunales a lo largo de la campaña. “Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz han sumado un impresionante total de 159 contribuciones goleadoras esta temporada”.



Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Getty Images.

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El desglose de las cifras refleja el peso que cada uno ha tenido en el ataque del Bayern. Kane aparece como el máximo artillero del tridente con “58 goles + 6 asistencias”, ratificando por qué es uno de los delanteros más letales del mundo. El capitán de la selección inglesa ha respondido con creces desde su llegada al fútbol alemán y se ha convertido en referencia absoluta del equipo.

Por su parte, Michael Olise ha sido desequilibrio constante por banda y creatividad en los metros finales. El atacante registra “21 goles + 26 asistencias”, números que evidencian su impacto tanto para definir como para generar juego.

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Luis Díaz también recibe reconocimiento especial gracias a una campaña brillante. El colombiano acumula “27 goles + 21 asistencias”, estadísticas que reflejan su evolución en el frente ofensivo y la importancia que ha ganado dentro de uno de los clubes más poderosos de Europa. Su velocidad, presión alta y capacidad para romper líneas lo tienen como una de las armas principales del conjunto bávaro.

La publicación remató su análisis con otra frase contundente: “¡Eso es pura potencia ofensiva: goles, asistencias y amenaza constante en todos los frentes! 159 G/A... una producción absolutamente alucinante esta temporada!”.

Los números explican por qué Bayern domina en Alemania y por qué llega como candidato serio en Champions League. Con Kane como finalizador, Olise como creador y Luis Díaz como desequilibrante, el equipo alemán cuenta con una delantera temible justo cuando se aproxima el duelo de semifinales ante PSG. El primer capítulo se jugará este martes y en Múnich esperan que su tridente “impresionante” vuelva a marcar diferencias.