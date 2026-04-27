Cruz Azul y Kevin Mier se quedaron con jugoso premio en la Liga MX, tras golear 4-1 a Necaxa

Los cuartos de final del fútbol mexicano quedaron definidos con el triunfo del Cruz Azul, de Kevin Mier, por 4-1 sobre el Necaxa, el domingo en el estadio Banorte en el partido que cerró la decimoséptima y última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2026.

Con este resultado, así se jugarán las cuatro series de cuartos de final: Pumas-América, Guadalajara-Tigres, Cruz Azul-Atlas y Pachuca-Toluca.

Los partidos de ida de los cuartos se jugarán el próximo fin de semana.

La victoria del domingo le permitió a la Máquina romper una racha de seis juegos sin ganar en la liga, terminar el torneo con 33 puntos y ascender al tercer lugar.



Además, el equipo celeste acumuló 68 unidades en el ciclo Apertura 2025-Clausura 2026 y se llevó el premio de un millón de dólares que la Liga MX otorga al equipo que suma más puntos en la temporada.

Publicidad

El Cruz Azul se hizo de esta recompensa con el entrenador interino Joel Huiqui quien tomó el mando al inicio de la semana tras el cese del argentino Nicolás Larcamón.

"El trabajo que hicimos estos días fue muy básico. Nuestra intervención dentro del plan de juego fue dar a los jugadores información correcta y precisa para poder enfrentar un partido que era muy importante", dijo Huiqui.

Publicidad

Con la derrota, el Necaxa dirigido por el uruguayo Martín Varini se quedó con 18 puntos en la decimoquinta posición.

Los argentinos José Paradela (52') y Agustín Palavecino (63'), Luka Romero (77') y Andrés Montaño (90'+5) anotaron los goles para el equipo azul.

Ricardo Monreal (71' penal) marcó por los Rayos necaxistas.