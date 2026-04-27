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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cruz Azul y Kevin Mier se quedaron con jugoso premio en la Liga MX, tras golear 4-1 a Necaxa

Cruz Azul y Kevin Mier se quedaron con jugoso premio en la Liga MX, tras golear 4-1 a Necaxa

Cruz Azul se aseguró un cupo en los cuartos del final de la Liga MX y por ende se quedó con una buena cantidad de dinero. Todo por vencer a Necaxa y con Kevin Mier en cancha.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Kevin Mier, arquero de Cruz Azul.
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul.
Getty Images.

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