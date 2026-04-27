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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Champions League

PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Champions League

Este martes 28 de abril, en el estadio Parque de los Príncipes, PSG se enfrentará al Bayern Múnich, en el juego de ida de las semifinales de la Champions League. ¡No se pierda el partido de Luis Díaz!

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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PSG vs. Bayern Múnich - Champions League.
PSG vs. Bayern Múnich - Champions League.
IA.

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