La agenda de los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana (4 y 5 de mayo)

Un nuevo fin de semana llega y con ello los jugadores de la Selección Colombia volverán a tener actividad con sus respectivos clubes en las distintas ligas del mundo.

Los habituales en la 'tricolor' están llamados a brillar y a liderar a sus equipos, y es por ello que en Gol Caracol, como es habitual, le presentamos la agenda de partidos del fin de semana para que se programe y no se pierda ninguno. ¡Aquí el listado de todos los compromisos!

Arqueros:

Álvaro Montero: Junior vs. Millonarios (sábado, a las 7:15 p.m.)

Camilo Vargas: Atlas no clasificó a la liguilla final de la Liga MX.

David Ospina: Al Nassr vs. Al Wahda (sábado, a la 1:00 p.m.)

David Ospina en duelo con el Al Nassr. Foto: Twitter de @AlNassrFC.

Defensores:

Carlos Cuesta: Círculo de Brujas vs. Genk (sábado, a la 1:45 p.m.)

Daniel Muñoz: Crystal Palace vs. Manchester United (lunes 6 de mayo, a las 2:00 p.m.)

Gabriel Fuentes: Junior vs. Millonarios (sábado, a las 7:15 p.m.)

Jhon Lucumí: estuvo los 90 minutos en el empate 1-1 de Bolonia en su visita a Torino.

Juan David Cabal: Hellas Verona vs. Fiorentina (domingo, a las 8:00 a.m.)

Yerson Mosquera: Celta de Vigo vs. Villarreal (domingo, a las 9:15 a.m.)

Santiago Arias: Botafogo vs. Bahía (domingo, a las 4:30 p.m.)

Johan Mojica: Osasuna vs. Betis (domingo, a las 7:00 de la mañana)

Volantes:

Juan Camilo Portilla: no tiene programado partido con Talleres de Córdoba, el fin de semana.

James Rodríguez: Vitória vs. Sao Paulo FC (domingo, a las 2:00 p.m.)

Jefferson Lerma: se recupera de una lesión con el Crystal Palace.

Jhon Arias en acción de juego con Fluminense Foto: AFP

Jhon Arias: Fluminense vs. Atlético Mineiro (sábado, a las 2:00 p.m.)

Juan Fernando Quintero: no tendrá acción con Racing este fin de semana.

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú vs. PFC Sochi (domingo, a las 8:30 a.m.)

Kevin Castaño: Krasnodar vs. Ajmat (sábado, a las 11:30 a.m.)

Richard Ríos: Cuiabá vs. Palmeiras (domingo, a las 4:30 p.m.)

Gustavo Puerta: Frankfurt vs. Bayer Leverkusen (domingo, a las 10:30 a.m.)

Yaser Asprilla: Middlesbrought vs Watford (sábado, a las 6:30 de la mañana).

Delanteros:

Jhon Córdoba: Krasnodar vs. Ajmat (sábado, a las 11:30 a.m.)

Rafael Santos Borré: el partido de Internacional de Porto Alegre contra Cruzeiro fue pospuesto.

Rafael Santos Borré celebra con Internacional Foto: Internacional

Luis Díaz: Liverpool vs. Tottenham (domingo, a las 10:30 de la mañana)

Luis Sinisterra: sigue recuperándose de una lesión con el Bournemouth.

Mateo Casierra: FC Fakel vs. Zenit (lunes 6 de mayo, a las 10:00 a.m.)