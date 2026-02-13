La baja de Luis Javier Suárez inquieta a todos en Sporting; ¿a quién le tiran la responsabilidad?

Luis Javier Suárez no podrá estar en el partido que Sporting Lisboa recibirá el domingo al Famalicão, en cumplimiento de la jornada 22 de la Liga de Portugal. El samario recibió su quinta amarilla frente al Porto, que le generó acumulación, y por este motivo, en los 'leones' están todos inquietos porque deben buscar al 'indicado' que pueda reemplazarlo en el frente de ataque. El número '97' ha sido el pilar del equipo.

Hace unos días, en la prensa de Portugal precisaban que el delantero griego Fotis Ioannidis, quien estaba acelerando su recuperación de una lesión, era el elegido; no obstante, ahora la balanza se inclinó hacia Pedro Gonçalves, que tiene una buena medida de gol.

"Sin Luis Suárez, el máximo goleador del equipo, Rui Borges se ve obligado a hacer cambios en ataque, sobre todo porque tampoco puede contar con Geny Catamo por lesión. Ante la ausencia de su máximo goleador, los 'leones' ahora dependen de la precisión de Pedro Gonçalves, segundo en la jerarquía del club en cuanto a remate, tanto en términos absolutos (con 11 goles) como en la Primeira Liga (con diez anotaciones)", escribieron en la página web del diario 'O Jogo'.

Pedro Gonçalves (izq.) reemplazará a Luis Javier Suárez en el ataque de Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Gonçalves, de 27 años, le marcó esta temporada al Famalicão - club en el que militó en la campaña 2019/2020 -, en el triunfo 1-2 del Sporting Lisboa. En dicho juego, que fue el pasado 13 de septiembre, Luis Javier convirtió el tanto del triunfo al minuto 65.



"Buscando romper su sequía en casa, el delantero también tiene otro objetivo en mente: consolidar su condición física, aspirando a dos partidos consecutivos en el once inicial por primera vez en los últimos dos meses, algo que no hace desde noviembre, cuando se marchó lesionado ante el Santa Clara en las Azores", terminaron de precisar en 'O Jogo' sobre Gonçalves.

Publicidad

Por su parte, en 'A Bola' resumieron que "tras una actuación mediocre en el derbi, Pedro Gonçalves es la principal esperanza ofensiva para cubrir el vacío dejado por Luis Suárez. El segundo máximo goleador del equipo (en muchos menos partidos), después del colombiano... recuperará su puesto en la banda izquierda y será uno de los diez jugadores contra el Famalicão. La responsabilidad de orquestar el ataque recae, más que nunca, sobre él".



¿A qué hora es Sporting Lisboa vs. Famalicão?

Este partido de la jornada 22 de la Liga de Portugal está pactado para el domingo 15 de febrero en el estadio José Alvalade, en horario de las 3:30 de la tarde (hora de Colombia). Los 'leones' son segundos en la clasificación con 52 unidades, a cuatro del líder Porto.