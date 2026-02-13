Explotó Juan Fernando Quintero, luego de la derrota de River Plate frente a Argentinos Juniors

River Plate perdió por 0-1 contra Argentinos Juniors en uno de los dos partidos que marcó el comienzo de la quinta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, y que supuso el segundo traspié consecutivo para la 'banda cruzada', escuadra que tuvo como titulares a los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Al final de la contienda, el '10' y capitán del 'millonario' protagonizó un tenso momento con Gonzalo Montiel.

Apenas el árbitro Andrés Merlos dio el pitazo final en el estadio Diego Armando Maradona, Montiel y el exJunior de Barranquilla tuvieron un agitado cruce de palabras mientras se dirigían con rumbo a los camerinos. Todo este momento quedó captado por las cámaras de la televisión oficial.

Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate. AFP

"Al distanciarse uno del otro, el lateral derecho inició un diálogo con un par de jugadores de Argentinos Juniors, mientras Quintero agitó - en dos oportunidades - su brazo indicándole a Montiel que se uniera al resto de sus compañeros en el camino de regreso al vestuario visitante. Orden la cual, el campeón del mundo acató instantes más tarde con un pique corte camino al vestidor" se leyó en la página web de 'TyC Sports'.



Así se presentó el partido

Con un solitario gol de Hernán López Muñoz, el 'Bicho' se impuso ante un River Plate que tuvo el debut del ecuatoriano Kendry Páez desde el banco de suplentes y sufrió una grave lesión de rodilla para Juan Carlos Portillo.

River, que sufrió también la expulsión de su técnico Marcelo Gallardo tras el final del primer tiempo por un aplauso irónico al árbitro Andrés Merlos, venía de caer 1-4 como local ante Tigre y tras esta nueva derrota se quedó con siete unidades en la Zona B.

Argentinos Juniors, en tanto, con esta victoria quedó con ocho puntos a cinco del líder Tigre, que este jueves en el otro encuentro de la jornada venció por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata, con el único gol convertido por David Romero.



Así continuará la fecha en el Torneo Apertura del fútbol argentino

La quinta jornada continuará este viernes con tres partidos: Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield, mientras que el sábado habrá cinco duelos con Banfield-Racing como el destacado.

El domingo habrá otros cuatro cruces con Boca Juniors-Platense como estelar, y se completará el lunes con Deportivo Riestra-Newell’s Old Boys.