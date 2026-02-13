Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Explotó Juan Fernando Quintero, luego de la derrota de River Plate frente a Argentinos Juniors

Explotó Juan Fernando Quintero, luego de la derrota de River Plate frente a Argentinos Juniors

Al final del partido, Juan Fernando Quintero protagonizó un tenso momento con Gonzalo Montiel. River Plate sigue de 'capa caída' en el fútbol de Argentina; sólo acumula 7 unidades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate.
Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad