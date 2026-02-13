"Luis Díaz, una ganga para Bayern Múnich"; análisis que golpea duro a Liverpool

Partido a partido con Bayern Múnich, Luis Díaz es figura, no sólo marca goles y genera asistencias, sino que es una pieza clave en el esquema de los 'bávaros' que lideran en la Bundesliga. Todos estos números del guajiro son analizados desde la distancia, y resuenan en Inglaterra. Una argumentación que golpea duro a Liverpool.

En una cuenta en 'X' desglosaron las cifras de la estrella de la Selección Colombia en lo que va de la temporada 2025/2026; el de Barrancas vive un presente que no pasa desapercibido.

Luis Díaz Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

"Luis Díaz ha marcado 21 goles y 15 asistencias en todas las competiciones esta temporada. Está viviendo la mejor campaña de su carrera", precisaron en 'The Touchline'.



Por su parte en 'TM', una cuenta especializada en análisis deportivo y base de datos, describieron que mientras en Liverpool luchan por mantener consistencia, 'Lucho' está 'volando' en el 'grande de Baviera' en la Bundesliga y en los distintos torneos que enfrentan, tanto así que el dinero que invirtieron por él desde el elenco alemán, parece "una ganga absoluta".

"Luis Díaz está haciendo que los € 75 millones de dólares que el Bayern Munich pagó al Liverpool el verano pasado parezcan una ganga absoluta. Desde que llegó a la Bundesliga, ha estallado con 13 goles de liga y 9 asistencias en solo 20 partidos, incluido un triplete magistral contra el Hoffenheim hace solo unos días. Mientras el Liverpool lucha por mantener la consistencia, Díaz lidera al equipo de Vincent Kompany hacia otro título, cómodamente en la cima de la tabla. Vender a su mejor extremo en su mejor momento fue un error generacional para los 'reds'", escribieron en el informe.

