Una noticia poco amable para Luis Javier Suárez y Sporting; obligados a tomar decisión urgente

Luis Javier Suárez es pieza indispensable en el frente de ataque de Sporting Lisboa, marcando goles decisivos como lo fue en el reciente clásico contra Porto donde convirtió en el tiempo de adición para el 1-1 final; pero el samario recibió un noticia poco amable, que ahora obliga a los 'leones' a tomar una decisión urgente.

¿Qué pasó con el delantero colombiano? En ese orden de ideas, Suárez Charris tiene pensando a Rui Borges y todo su 'staff', buscando un jugador que le pueda sustituir en el siguiente reto en la Liga de Portugal frente al Famalicão y todo porque el atacante samario, de 28 años, vio tarjeta amarilla contra los 'dragones', no una cartulina cualquiera ya que significó la quinta en el acumulado; y por tanto, será baja para el duelo del domingo 15 de febrero en el estadio José Alvalade.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Informaron en la prensa deportiva lusitana que Borges analiza a cada posible ficha. La primera opción explica 'O Jogo' sería el delantero griego Fotis Ioannidis, "quien viene avanzando en la recuperación de una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha, y está siendo preparado para sustituir al colombiano". Desde el Sporting están haciendo todo lo posible para poder tenerlo.



En medio de la ausencia del 'heleno' Rafael Nel, de la filial, ha sido el elegido para reemplazarlo en el banco, pero no ha disputado ningún minuto bajo el mandato de Borges. El otro opcionado en caso de que Ioannidis no llegue al juego Pedro Gonçalves , pero su utilización en el campo sería como un mediapunta, tiendo en cuenta que Geny Catamo tampoco estará contra Famalicão.

Publicidad

Sin embargo, en la página web del diario 'A Bola' precisan que Ioannidis no se recuperará a tiempo por lo que se prevé una alternativa diferente.

"Souleymane Faye, extremo senegalés, fichado en el último mercado de fichajes, quien, según hemos podido comprobar, es el principal candidato para cubrir el hueco dejado por el delantero colombiano. La principal arma de Faye, su argumento de peso, es su velocidad y su capacidad para aportar profundidad a la línea ofensiva", escribieron en el medio citado anteriomente.

Publicidad

Así las cosas, sólo queda esperar a que llegue el día del compromiso para ver qué decisión tomaron en Sporting para reemplazar a Luis Javier en el ataque. El atacante de la Selección Colombia es actualmente el jugador con más partidos (35) disputados con los 'leones' esta temporada, tras perderse solo el partido de la Copa de la Liga contra el Alverca; y es el segundo jugador de la plantilla con más minutos disputados con 2.769, sólo por detrás de Trincã, quien acumula 2.849.