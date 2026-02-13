Síguenos en:
Michael Carrick, que tiene 'volando' al Manchester United, recibió distinción en Premier League

Michael Carrick, que tiene 'volando' al Manchester United, recibió distinción en Premier League

El DT llegó a principios de enero al Manchester United, como sustituto del despedido Rúben Amorim, y desde entonces no conoce la derrota. Los 'diablos rojos' son cuartos en el torneo inglés.

Por: EFE
Actualizado: 13 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Michael Carrick, entrenador del Manchester United.
Michael Carrick, entrenador del Manchester United.
AFP

