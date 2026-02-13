Michael Carrick, que tiene 'volando' al Manchester United, recibió distinción en Premier League

Michael Carrick, técnico del Manchester United, ha sido elegido mejor entrenador de enero en la Premier League.

El preparador inglés llegó al club a principios de enero como sustituto del despedido Rúben Amorim y desde entonces no conoce la derrota. En los cinco encuentros que ha dirigido el United ha derrotado al Manchester City, al Arsenal, al Fulham y al Tottenham Hotspur, antes de romper su racha de triunfos con un empate frente al West Ham United.

Durante toda la etapa de Amorim en el United, el equipo nunca consiguió enlazar cuatro victorias consecutivas.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, tras empatar con West Ham en la Premier League AFP

El impulso de Carrick, que ya dirigió al equipo de forma interina hace unos años, tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer, ha permitido a los 'red devils' colocarse cuartos con 45 puntos, a cinco del Aston Villa, tercero, y con uno de ventaja sobre el Chelsea, quinto.



Carrick se ha impuesto en las votaciones a Andoni Iraola, del Bournemouth, Liam Rosenior, del Chelsea, y a Sean Dyche, que pese a ser despedido este jueves del Nottingham Forest había sido nominado a este premio.



Otras distinciones

Por su parte, el brasileño Igor Thiago ha sido nombrado este viernes mejor jugador de enero de la Premier League, el mismo día en el que renovó su contrato con el Brentford hasta el verano de 2031, con una opción del club para ampliarlo un año más.

"Es una sensación increíble. Le he preguntado a la gente en el club cuántos jugadores del Brentford han ganado esto, y me dijeron que nadie había recibido este trofeo antes que yo. Así que estoy muy feliz de haberlo ganado dos veces ahora y espero, con suerte, ganar más", expresó el delantero, que ya se llevó el galardón en noviembre y se ha convertido en el primer brasileño en la historia de la Premier en ganarlo dos veces.

El atacante, de 24 años, firmó cinco goles durante el mes de enero, incluido un 'hat-trick' frente al Everton, y atraviesa el mejor momento de su carrera tras sumar 18 goles en 27 partidos oficiales entre todas las competiciones, 17 de ellos en la Premier League.

Su gran rendimiento le ha situado como el segundo máximo goleador del campeonato inglés, sólo por detrás del noruego Erling Haaland, del Manchester City, que le aventaja en cinco tantos.

Aunque todavía no ha debutado con la selección absoluta de Brasil, su nombre empieza a sonar con fuerza como posible sorpresa en futuras convocatorias, especialmente con vistas al Mundial de 2026, para el que el seleccionador Carlo Ancelotti podría incluirle en la lista por su destacado rendimiento.