Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La decisión final de León con James Rodríguez para el partido contra América, por Liga MX

La decisión final de León con James Rodríguez para el partido contra América, por Liga MX

León visita el campo de las 'águilas' en el marco de la jornada 16 de la Liga MX, y James Rodríguez recibió importante noticia para este juego. Aquí los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, capitán y figura del León.
James Rodríguez, capitán y figura del León.
X de @clubleonfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad