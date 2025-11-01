La decisión final de León con James Rodríguez para el partido contra América, por Liga MX

Publicidad
James Rodríguez recibió importante noticia desde el Club León para lo que será el valioso compromiso de este sábado contra el América, por la Liga MX. El '10' y capitán de las 'fieras' conoció que saldrá desde el 'vamos' para el juego frente a las 'águilas, válido por la jornada 16 del Apertura MX.
Así las cosas, Rodríguez Rubio será el encargado de repartir pases y buen fútbol al servicio del León, que busca los tres puntos para salir del fondo de la tabla.
¡LA FIERA! 🦁— Club León (@clubleonfc) November 2, 2025
Este es nuestro equipo titular para esta noche.
